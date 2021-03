Gabriel Vargas confundido con Deportes Concepción: "Yo no sé si sigo en Segunda División"

Gabriel Vargas, delantero de Deportes Concepción, afirmó que su intención es parmanecer en el club, pero su decisión dependerá del destino del club en 2021.

El equipo lila debió bajar por puntaje a la Tercera División A, pero un castigo en contra de Deportes Vallenar por irregulariades administrativas podría salvarlo.

El Tribunal de Disciplina resolvió aplicar una sanción de tres puntos a Vallenar, pero el fallo aún debe ser ratificado en la segunda sala para ser oficializado.

“Yo no sé si sigo en esta división, tengo posibilidades de jugar en otro equipo, estoy pensando en el tema de Deportes Concepción, si se queda en esta división", dijo Gabriel Vargas.

"Si me toca quedarme yo feliz, soy de la octava región, ojalá se de esa posibilidad de seguir jugando fútbol, porque siento que todavía me queda, me siento bien físicamente, me dan ganas de levantarme temprano en la mañana”, añadió.

Comunicado oficial Club Social y de Deportes Concepción.#DeportesConcepción pic.twitter.com/vmXsS0uVh8 — Deportes Concepción (@CSDConcepcion) March 3, 2021

Sobre la decepcionante campaña del León, señaló: “He hablado con algunos compañeros. Obvio que está delicado el tema, pero está cerrado, que más voy a insistir. Sufrimos lo que todos conocen, vivimos un año muy complicado en todo sentido, cosas externas igual que no deberían por qué saberse, quedan adentro”.

“En lo personal, venía para otra cosa y se sufrió el doble. Llega un momento en que hay que dejar el dolor y pensar en lo que se viene”, finalizó.