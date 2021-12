Por encontrar un centrodelantero para el 2022 ha sido la gran tarea que se han puesto en la dirigencia de Colo Colo. Necesitan satisfacer ese pedido de Gustavo Quinteros, por lo que están puestos los huevos en esa canasta. Y el nombre del paraguayo Gabriel Ávalos es el que más interesa.

Los albos hicieron una oferta que no logró satisfacer al delantero, por lo que van nuevamente a la carga para que logre convencerse de llegar al Monumental. Este deseo radica en las características del delantero, quien para Marcelo Barticciotto es ideal en estos momentos.

"Ávalos es el que más se acerca a lo que quiere Quinteros. Es el 9 más de área, de terminar la jugada, un finiquitador, que tiene buen cabezazo", comentó en Radio Cooperativa sobre las virtudes que tiene el ariete guaraní

Por lo mismo, lo comparó con otros jugadores que han sonado. "Tarragona y Lucero son delanteros, pero no son tan 9, el hábitat no es su área, son más de salir a jugar, son otro tipo de 9 y no sé si esté interesado en eso Quinteros. Son diferentes", confesó.

La idea de la dirigencia es poder tener el plantel conformado a más tardar la próxima semana, para iniciar el 3 de enero la pretemporada en Buenos Aires con todos los jugadores. Por lo mismo, intentarán acelerar las negociaciones.

Además del centrodelantero, Colo Colo está cerca de asegurar el retorno de Esteban Pavez y la llegada de Cristián Zavala, el puntero que tuvo una buena temporada en Melipilla.