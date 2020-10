Consejo de Presidentes aprueba el inicio del Campeonato Femenino Transición 2020

Ya es oficial: el Campeonato Nacional del fútbol femenino regresa este sábado 31 de octubre. El Consejo de Presidentes de la ANFP aprobó por unanimidad dar inicio al Campeonato Femenino Transición 2020, después de meses de inactividad debido a la pandemia de Covid 19.

La Subgerencia de Fútbol Femenino de la ANFP ya articuló las bases del torneo, los protocolos sanitarios aplicables y el fixture, documentos que fueron visados por el Consejo.

De acuerdo con las bases, el Campeonato Femenino de Transición 2020 se desarrollará en dos grupos de 8 equipos cada uno. Así, el Grupo A estará compuesto por Santiago Morning, Palestino, Everton, Deportes Temuco, Audax italiano, Deportes Iquique, Santiago Wanderers y Deportes Puerto Montt.

Mientras que en el B estará Colo Colo, Deportes Antofagasta, Universidad de Chile, Arturo Fernández Vial, Universidad Católica, Universidad de Concepción, Cobresal y Deportes La Serena.

En cada grupo, los equipos jugarán todos contra todos, en una rueda, y los dos cuadros que al finalizar la etapa regular se encuentren en los dos primeros puestos de sus respectivas llaves avanzarán a la etapa de playoffs.

Las semifinales (ganador Grupo A vs. segundo del B y ganador del B vs. segundo del A), se disputarán en partidos únicos en llaves de eliminación directa, mientras que la gran final del certamen se realizará en un partido único en que, en caso de igualdad, coronará al campeón en una tanda de lanzamientos penales. Por otra parte, se determinó que para esta edición no habrá descensos de categoría.

