"Todos, juntemos las manos. Cantemos lo mismo, no a la violencia". Así comenzaba una publicidad para erradicar la violencia en el fútbol en el Campeonato Nacional, donde aparecían protagonistas como Luka Tudor, Fabián Estay, además de Marcelo Salas.

En un video que se volvió viral el reciente lunes feriado en las redes sociales, se recordó la campaña en contra de la violencia que fue grabada en el estadio San Carlos de Apoquindo, en el año 1995, por la cerveza Cristal.

Con una variación de la canción "Will You Be There" de Michael Jackson, también se lucen Marcelo Ramírez, Leonel Herrera y el ex entrenador de la Universidad de Chile Esteban Valencia, quienes brillaban en aquel torneo nacional.

Con un coro de hinchas, con aplausos, la campaña buscaba llegar al corazón de los fanáticos del fútbol, que por ese tiempo repletaron los estadios cada fin de semana, para erradicar la violencia, algo que hasta el día de hoy es un problema sin solución.