Un violento asalto sufre el ex árbitro FIFA Eduardo Ponce, luego que se encontraba trabajando de transportista de pasajeros, cuando dos ladrones le quitaron su vehículo, en la comuna de San Ramón.

“Estoy trabajando en Uber. Hoy en la mañana me salió un servicio a las 7 de la mañana, cerca de mi hogar. Se subieron dos supuestos pasajeros y antes de iniciar la marcha uno me tomó por el cuello y el otro puso un arma de fuego en mi sien. Me golpearon y me bajaron del auto. Uno se puso al volante, avanzó unos metros y destrozó mi vehículo al chocarlo", comenta Ponce en conversación con radio ADN.

El ex juez internacional relata que “solo atinaron a huir tras el choque. No se llevaron ni mi billetera. Me registraron buscando un cortacorriente. Les saqué las llaves y ahí me golpearon. Todo en un par de segundos".

Pese a que no se llevaron el vehículo, este quedaría totalmente destruido por el fuerte impacto, algo que lamenta Ponce quien no está pasando por un buen momento económico.

“Tengo seguro por pérdida total. Lo que duele es que con todo lo de la pandemia estaba trabajando con un staff de árbitros y todo eso se frenó. Tuve que empezar a recurrir a mi vehículo particular y ahora está totalmente destruido y no sé cómo me voy a levantar en lo económico. Emocionalmente estoy muy quebrado", cuenta.

En ese sentido, el ex FIFA relata que su trabajo como árbitro tampoco lo ha podido mantener con las nuevas generaciones, ya que por la pandemia todo ha estado frenado.

“No he tenido la suerte de aportar mi experiencia formando árbitros jóvenes en el fútbol profesional, pero armé un staff que presta servicios a ligas particulares. Todo eso recién se está reactivando. Mi fuerte laboral era el auto y me encuentro con esto. Siempre puede ser peor”, finaliza.