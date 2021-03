Diego Rosende anuncia su retiro del fútbol profesional a sus 35 años

Diego Rosende anunció oficialmente su retiro del fútbol profesional a sus 35 años. El experimentado lateral derecho colgó los botines después de 15 años de carrera en el balompié nacional, donde defendió a seis clubes de Primera División y Primera B.

A través de sus redes sociales, el jugador comunicó su decisión: "Hora de colgarlos. La vida está llena de cambios, de nuevas etapas y ésta es una de ellas para mí. Dejo de ser jugador de fútbol profesional, han sido 25 años ligados a esta maravillosa profesión, 1 en escuela, 9 en cadetes y 15 profesionalmente".

"Muchas gracias a mis amigos, compañeros de profesión, a los distintos clubes en que jugué y a toda la gente que conocí alrededor de este increíble deporte que es el fútbol, profesores, entrenadores, kinesiólogos, doctores, paramédicos, psicólogos, utileros, periodistas, dirigentes, funcionarios, etc, etc, etc", añadió.

Rosende debutó profesionalmente en Universidad Católica en 2005 y su último club fue Magallanes en la temporada 2020. Además, vistió las camisetas de Coquimbo Unido, Deportes La Serena, Unión Española y Palestino. En su palmarés tiene dos torneos de Primera División con la UC (C 2005 y 2010) y una Copa Chile con los árabes en 2018.

Finalmente, el lateral continuó sus agradecimientos: "Agradecerle infinitamente a mi familia y en especial a mis papás y a mi señora que me han apoyado siempre en los momentos buenos, no tantos y malos con los mejores deseos e intenciones. Me voy con los mejores recuerdos que viví realizando esta profesión, mi sueño desde chico".

"Ahora a cumplir otros sueños, desde otro lado pero siempre con un objetivo, que el deporte y los deportistas crezcan y puedan cumplir sus sueños y metas. Un saludo a tod@s y muchas gracias!!", cerró.