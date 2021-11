El Campeonato Nacional está en su recta final y la lucha en la tabla de posiciones está al rojo vivo tanto en la parte alta como en la baja. Mientras Colo Colo y Universidad Católica luchan por el título, Huachipato, Deportes Melipilla, Universidad de Chile, Curicó Unido, Deportes La Serena y Cobresal buscan evitar la zona de descenso.

Varios son los equipos que están complicados en el fondo, donde aún queda un puesto para perder la categoría de manera directa y otro para disputar la promoción ante el campeón de la Liguilla de Primera B. Una realidad difícil, pero para la que deben dar lo mejor de sí en las últimas dos fechas.

Curicó Unido logró alejarse gracias a la diferencia de gol y el empate frente a Colo Colo, quedando mejor parado para lo que viene. Y no solo eso, ya que recuperan a uno de sus capitanes, Franco Bechtholdt, quien conversó con RedGol sobre el presente de los Torteros.

"Estuve dos meses afuera por una lesión que me afectó al pubis y los abductores, pero hoy por fin pude entrenar con normalidad e integrarme con el grupo. Espero si el técnico lo decide, estar a disposición para ayudar a tener un buen resultados y de una vez zafar de la situación complicada", señaló.

A lo largo del toda la temporada, el arbitraje ha generado polémicas en uno de sus peores años. Esto preocupa a Bechtholdt, quien pide confiar en los jueces. "No creo que sean errores con mala intención, sino más que nada por decisiones o un mal día de los árbitros. No quiero pensar que hay algo negro detrás. Esperamos todos, por el bien y la transparencia del torneo, que el arbitraje esté a la altura. Se están jugando cosas importantes tanto en la parte alta y como en la baja de la tabla".

Aunque pese a ello, el volante no duda en levantar la crisis de Curicó. "Confiamos en nuestro trabajo. Estamos convencidos de lo que hacemos y que venimos mostrando en la segunda parte del torneo. Somos un equipo competitivo, esperamos que con nuestras armas nos alcance para zafar de todo, ganarle a Palestino y pensar en la temporada 2022".

Acepta al "Hombre del Maletín", pero en el buen sentido

Una de las leyendas que siempre revive en instancias claves es la del "Hombre del Maletín". Y en una lucha como la que está viviendo el Campeonato Nacional los rumores crecen cada vez más, pero Franco Bechtholdt sorprende al reconocer que más que un mito, es una realidad.

"Creo que los equipos han recibido y siempre, generalmente en las últimas fechas, se reciben incentivos pero por ganar. Cuando ya no te juegas nada y otros clubes están interesados en que juegues como tienes que jugar o necesitas una motivación extra, los incentivos están", enfatizó.

Eso sí, Bechtholdt deja más que claro que si se llega a recibir una ayuda, será siempre con la intención de ganar. "Para perder, no. No creo que ningún jugador vaya a jugar para atrás. El Hombre del Maletín en el buen sentido, sí. En el mal, no existe".

Finalmente el volante recalcó que más allá de lo que pase afuera, solo piensa en ayudar a su equipos. "Más que cualquier cosa, está el honor deportivo de dejar al club donde lo tomamos esta temporada, en Primera División. No esperamos tener un torneo tan complicado, estábamos esperanzados a principio de año en dar ese paso para clasificar a copas, pelear de la mitad para arriba. No se nos dio, pero ahora estamos enfocados en salir de esta situación y terminar de la mejor forma posible".