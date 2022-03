El fútbol chileno nuevamente se prepara para uno de los partidos más importantes de la temporada 2022. Este sábado desde las 18:00 horas, Universidad Católica recibe a Universidad de Chile en San Carlos de Apoquindo en una nueva edición del clásico universitario.

El derbi estudiantil llega a la cancha de la precordillera con dos equipos más que necesitados de triunfos. Mientras los Cruzados viven un muy mal momento en el Campeonato Nacional, el Romántico Viajero se levantó en la última fecha, aunque todavía dejando dudas.

Tanto Cristián Paulucci como Santiago Escobar se juegan parte importante de su continuidad al mando de sus equipos. El técnico de la franja lleva tres fechas de solo derrotas y, en la antesala del debut en la Copa Libertadores, espera repuntar de la mano de sus hinchas. Por su parte, el estratega azul respira tras vencer a Unión Española, pero aún está presionado por mejores resultados.

Universidad Católica y Universidad de Chile quieren llevarse a toda costa los tres puntos este sábado, es por ello que preparan formaciones estelarísimas para ir a buscar el triunfo.

Los Cruzados tienen una baja sensible tras la expulsión de Ignacio Saavedra ante O'Higgins, por lo que Cristián Paulucci poblará el mediocampo para evitar que su ausencia se sienta. Es así como prepara una línea de tres en el fondo, dejando a sus laterales más en la zona de volantes y acompañando a Juan Leiva junto a Felipe Gutiérrez.

El resto del esquema y de no haber mayores inconvenientes, será el mismo que se ha presentado en las últimas fechas. Eso sí, con la inclusión nuevamente de Diego Buonanotte en el ataque, una estrategia que esperan resulte para hacer daño a la defensa azul.

En la vereda del frente, dos dudas son las que tiene Santiago Escobar para saltar a la cancha. Marcelo Morales está listo para volver, pero lo hecho por José Castro dejó conforme al DT, por lo que podría mantenerlo en el once inicial. Además, José María Carrasco llega recién hoy al país para sumarse a los trabajos, por lo que quedaría descartado en el arranque y solo pueda ir a la banca.

La otra y quizás más sensible, es la presencia de Cristian Palacios. El Chorri no ha logrado entrenar con normalidad por un golpe que recibió frente a Unión Española y será esperado hasta última hora para saber si llega. En caso de no hacerlo, su lugar será para Junior Fernandes, haciendo dupla con Ronnie Fernández.

Universidad Católica y Universidad de Chile afinan detalles para ir por el triunfo este sábado en el clásico universitario. El fútbol chileno se viste de gala para lo que promete ser un partidazo, en el que sus técnicos se juegan más que solo los tres puntos.

Revisa las probables formaciones de Universidad Católica y Universidad de Chile para el clásico universitario

Universidad Católica: Sebastián Pérez; Branco Ampuero, Nehuén Paz, Alfonso Parot; Raimundo Rebolledo, Juan Leiva, Felipe Gutiérrez, Cristián Cuevas; Diego Buonanotte, Fernando Zampedri y Gonzalo Tapia.