No pudo ser en un mejor día. Magallanes y Cobreloa invocarán a "todos los santos" este martes para congraciarse con sus historias de equipo grande y regresar a Primera División, anhelo de 36 años para La Academia y de siete para los Zorros. Suman doce estrellas, que no han perdido brillo en Primera B, pero esperan lucir en la máxima categoría.

La calculadora está cargada para las 17:30 horas. Magallanes llega a la fecha final con sólo dos puntos de ventaja sobre Cobreloa, que llegó a estar 19 unidades por debajo. Así las cosas, si los albicelestes le ganan de visita a Deportes Recoleta en La Florida, ascenderán a Primera División. Pero si dejan unidades en el camino, las cosas se complicarán.

El conjunto nortino será anfitrión de Santiago Morning en Calama. Sólo le sirve ganar y que el Maga tropiece: si es empate, habrá final de definición entre ambos aspirantes; pero si hay derrota ante Recoleta, los Zorros serán campeones y ascenderán de manera directa. Cualquier otro resultado deja a Cobreloa segundo, a la espera de la liguilla y una segunda oportunidad de subir a Primera.

¿Qué pelean los rivales? Morning está fuera de todo peligro y juega por el honor, pero Recoleta necesita sumar al menos una unidad para evitar la posibilidad del descenso a Segunda División Profesional, en caso de que Iquique derrote a Deportes Melipilla. Por esto habrá cuatro partidos en simultáneo para completar el calendario.

Los pálpitos de la final del ascenso



En Calama hay una intensa vigilia. El entrenador de Cobreloa, Emiliano Astorga, sabe que no tiene la sartén por el mango y requiere que Magallanes deje puntos para soñar con el título de Primera B y el ascenso a Primera División. Por eso, prefiere transferir la responsabilidad a los Carabeleros e ilusionarse en la interna.

"Con todo lo que hemos conseguido, el equipo no está con esa presión, pero sí con la ambición de conseguir el primer lugar. Eso a uno lo tiene metido en el trabajo, en los comentarios que se viven dentro de esta semana en Calama, a ver si se nos da la posiibilidad de ganar a Santiago Morning y si se da el resultado para salir campeones", explica.

Por su parte, Magallanes tuvo que postergar festejos. La Academia ya celebraba el título y el ascenso la semana pasada, cuando Cobreloa caía ante Fernández Vial, pero los Zorros dieron vuelta el marcador en los descuentos y dejaron con los crespos hechos a los albicelestes. De todas formas, su técnico Nicolás Núñez no pierde de vista el desafío.

"Hay cosas que no dependen de nosotros y no podemos controlar. No hay necesidad de pensar en eso y sí en un partido final que va a estar durísimo, porque es el último, porque enfrentamos a Recoleta, un equipo que lo ha hecho muy bien, con un técnico muy capaz como Felipe Núñez, que también lo ha hecho muy bien y le saca rendimiento. Va a ser muy lindo el desafío y nos prepararemos para eso", adelantó el joven estratega.