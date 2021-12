El mediocampista de Unión Española, Víctor Felipe Méndez, volvió a referirse en la polémica que vio protagonizada en el mismo pitazo final del triunfo ante Colo Colo que dejó al Cacique virtualmente sin título en la penúltima fecha del Campeonato Nacional 2021.

Méndez festejó muy efusivo la victoria de los hispanos por la banda, lo que no le gustó nada a Joan Cruz. El jugador de Colo Colo lo encaró, el árbitro Piero Maza lo expulsó con una segunda tarjeta amarilla y casi se arma la grande por la furia del plantel albo.

Tras el duelo, en conversación con TNT Sports, Méndez aseguró que jamás pensó en provocar a los hinchas de Colo Colo y ofreció disculpas de haberse entendido así. Sin embargo, en su informe Piero Maza sostuvo todo lo contrario y el jugador arriesga un castigo mayor.

“Expulsado Felipe Méndez por recibir una segunda amonestación en el mismo partido. La segunda amarilla es por conducta antideportiva, una vez finalizado el partido y ganando, realiza un gesto provocativo en frente de la hinchada local provocando a sus rivales”, escribió Maza.

“Leí lo que Piero puso y estoy totalmente en desacuerdo porque lo que puso no es nada de lo que dije en la entrevista, no hice ningún gesto a la gente de Colo Colo, y al término del partido también ofrecí disculpas si es que se lo tomaron mal. Pero repito: no hice ningún gesto a la gente de Colo Colo”, dijo Méndez en conversación con Radio ADN.

“Quedé perfilado hacia el lado de la gente al final del partido y el árbitro interpreta que yo le festejo al público, pero en ningún momento fue así. Si hay algo que me caracteriza es ser buena y buen compañero. En ningún momento traté de hacer algo para los hinchas de Colo Colo”, agregó el volante.

Por último, Méndez sentenció que “nunca hice un corte de mangas. El saque de meta de Miguel (Pinto) me llega a mí y yo controlo, quedo con mi cuerpo perfilado hacia la gente. Hice un gesto hacia abajo y después inmediatamente me doy vuelta a abrazar a mis compañeros. Ahí fue donde el jugador de Colo Colo pensó que le estaba haciendo algo a la gente, pero en ningún momento, no soy ese tipo de persona ni de jugador”.