Fantasma Figueroa se desaparece en medio de la guerra entre el plantel y la dirigencia de Cobreloa

Marco Antonio Figueroa está nuevamente en el ojo del huracán. El presidente de Cobreloa asegura que el Fantasma está desaparecido, en medio de la polémica que mantiene en desacuerdo al plantel por el reajuste de sueldos.

"Lo lamento. A pesar de que siempre había estado como que entendía la postura del club, al momento en que le notificamos que había que firmar las vacaciones desde el lunes no me contestó más el teléfono, tampoco los mensajes", dijo el presidente loíno Walter Aguilera.

En conversación con Radio Agricultura, el timonel de los Zorros asegura que "como presidente siempre le estuve informando de la situación, de los avances y conversaciones que teníamos con el plantel, del cual desde el domingo no me contestó más, así que no me atrevo a decir en qué situación está".

Cobreloa anunció que se acogerá a la Ley de Protección del Empleo para solventar la reducción de ingresos por motivo del receso en el fútbol chileno. Los jugadores quedarán liberados de sus funciones y el club, libre del pago de sus sueldos mientras dure el estado de catástrofe.

De Figueroa solo se sabe por el abogado. "El abogado que él tiene, que es Óscar Fuentes, también pasó a ser interlocutor y representante de los jugadores. No están bien las cosas, desde ese momento hubiera esperado un llamado", explicó Aguilera.

El Fantasma llegó a Cobreloa esta temporada con el objetivo de alcanzar el ascenso. En la liguilla de enero se quedó en primera ronda, mientras que marcha en el tercer lugar del Campeonato de Primera B.

Por eso, el mandamás naranja reconoció que si bien "es respetable que (Figueroa) esté o no esté de acuerdo, las confianzas no están bien ni con el plantel ni con el cuerpo técnico. Esperamos solucionar los temas por el bien de la actividad".