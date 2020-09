Fabián Orellana da su pronóstico para el clásico y avisa que no piensa volver al fútbol chileno

Como buen chileno, Fabián Orellana no está ajeno a la gran coyuntura de esa semana: el Superclásico que enfrentará este domingo a Universidad de Chile y Colo Colo por la novena fecha Campeonato Nacional, en el Estadio Nacional.

En la conferencia de prensa que lo tuvo como protagonista esta mañana en el estadio José Zorrilla de Valladolid, donde aprovechó de presentarse en terreno como nuevo futbolista del cuadro pucelano, el ariete se refirió al duelo mayor del fútbol chileno.

"¡Uh! Un favorito no tengo. Después del confinamiento es un poco complicado. Vienen con poco fútbol y volver a jugar un clásico es difícil, todo. Vamos a dar un empate, que haya goles y que la gente lo pase bien", proyectó el Histórico.

El delantero también hizo una reflexión sobre Claudio Bravo, flamante contratación del Betis. "Nada, lo veo muy bien. Para mí es lindo ver jugadores chilenos en La Liga española. Eso quiere decir que lo hacemos bien. Mientras más lleguen, mejor", sentenció.

Luego de cumplir una década en España, Orellana asegura que terminó "una temporada muy buena en Éibar y llego en un momento muy bueno. Creo que me quedan varios años de fútbol y estoy disfrutando. Lo estoy pasando muy bien, vivo muy bien aquí y a Chile no sé si volveré".

Fabián Orellana aseguró que no tiene previsto retornar al fútbol chileno, con 34 años. Foto: Real Valladolid

En todo caso, expresó una preferencia en caso de imaginar un desembarco en el fútbol chileno. "¿A qué equipo volvería? La verdad, no sé. No lo tengo decidido. Siempre me hubiera gustado volver a Audax, pero la verdad no sé".

"Uno nunca sabe. No quiero decir nombres, porque no sé cuando voy a volver. Pero aquí estoy bien. Si lo hago bien, prefiero quedarme aquí, jajajá", completó el nuevo delantero del Real Valladolid.