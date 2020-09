Fabián Orellana quiere selección: "Cuando me llaman y cuando no, soy un hincha más"

Fabián Orellana fue protagonista de la primera rueda de prensa del Real Valladolid después de su pretemporada en Marbella y el invitado central en el estadio José Zorrilla; donde el chileno explicó los motivos de su cambio de camiseta.

"Acabé contrato en Éibar, apareció Valladolid, me presentó un proyecto muy lindo, muy interesante y decidí venir aquí", sentenció el chileno, que integrará el equipo que comanda el brasileño Ronaldo como socio propietario.

Pero también tuvo palabras para la selección chilena en un momento clave: el próximo mes se inician las Eliminatorias Sudamericanasas y Orellana ha sido uno de los citados recurrentes por parte del entrenador Reinaldo Rueda.

"Mi primer objetivo es hacerlo bien en mi club. Después ya si me llaman a la selección, voy feliz. Cuando me llaman y cuando no me llaman, soy un hincha más de la selección. Acabé una temporada muy buena en Éibar y espero repetirla aquí", aseguró el delantero de 34 años.

Valladolid iniciará la temporada de La Liga el próximo 13 de septiembre, cuando reciba la visita de la Real Sociedad en el Zorrilla. Y Orellana asegura que está en buen estado para el debut con su nueva camiseta.

Fabián Orellana espera estar en el inicio de las eliminatorias en octubre, ante Uruguay y Colombia. Foto: Agencia Uno

"Físicamente me encuentro bien. Para ello estamos trabajando en la pretemporada, para llegar en óptimas condiciones al inicio de liga, ya después durante el torneo se va a ver cómo estemos, pero físicamente me encuentro muy bien", subrayó el ariete nacional.

Y más tarde respondió a una consulta que lo calificó como "especial". "Especial, no sé si soy. Siento que soy igual que todos. Tengo mi carácter, soy callado en algunos momentos, pero cuando tengo que sacar mi personalidad, la saco. No tengo problemas", aclaró.