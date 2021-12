Este 27 de diciembre se celebra el día del ticket de cambio, la jornada en la que los regalos que no cumplieron las expectativas pueden devolverse y reemplazarse. En el fútbol no hay devoluciones, aunque en varios casos vendría de lujo una garantía de ese tipo.

El Viejito Pascuero siempre es bienvenido, aunque no siempre acierte con el regalo: puede que esté repetido, que la talla no sea la correcta o una simple cuestión de gustos. Son los elementos que configuran a este lunes como el sagrado "día del ticket de cambio".

Los picados de la Navidad se agolparán hoy en las tiendas para buscar una alternativa a lo que recibieron en Nochebuena. Un ejercicio con el que los futboleros lamentablemente no cuentan, y que bien vendría cuando se habla de refuerzos que no estuvieron a la altura.

Nuestro querido Rodrigo Herrera ha buscado la boleta, pero sin éxito. El conductor de Redgol en La Clave confiesa quiénes son los jugadores del fútbol chileno que devolvería sin remordimientos, tras un balance de lo que hicieron en la última campaña.

El primer palo es para el exótico Christian Santos, venezolano que llegó a Colo Colo tras lamentar un descenso a tercera división en Alemania. Jugó sólo cinco partidos, apenas uno como titular y hoy Gustavo Quinteros busca otro centrodelantero en el mercado.

"Santos no ha rendido, más allá de la mala fortuna de las lesiones, porque su arribo fue bien extraño. No sé la vinculación real que tiene con Quinteros, que lo defiende tanto siendo que no es un gran goleador, y que le dan un año completo para seguir rindiendo", sentencia Herrera.

En la trinchera del frente, Universidad de Chile también tiene sus desaciertos. Y el periodista llama la atención sobre Thomas Rodríguez, que jugó veinte partidos y menos de 500 minutos en su primera temporada como jugador azul.

"En la U el ticket de cambio es para Thomas Rodríguez", puntualiza Herrera. "A Nahuel Luján lo echaron por menos y si Thomas no fuera hijo de Leonardo Rodríguez, hace rato que estaría fuera de la U", complementa el comunicador.

El tema da para debate y los hinchas lamentan casos en los que no hay devolución posible. Por eso es tan importante tener buena capacidad e intuición a la hora de elegir un refuerzo, si no quieren lamentarse por toda una temporada.