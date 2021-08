El entrenador de Santiago Wanderers, Emiliano Astorga, criticó duramente al arbitraje del encuentro que el equipo porteño perdió en los descuentos ante Audax Italiano, luego una jugada en que el juez no sancionó una clara falta de Labrín sobre Gabriel Rojas.

Emiliano Astorga incendia todo contra Gamboa: "Hay un empujón claro y no se cobra"

Las cosas no le están saliendo nada bien a Santiago Wanderers. Pero la derrota ante Audax Italiano en El Teniente estuvo marcada por un polémico gol en los descuentos, en el que el árbitro Eduardo Gamboa no sancionó una clara infracción en la génesis de la acción.

Fue al minuto 90+1 cuando Carlos Labrín desplaza con un claro empujón a Gabriel Rojas, en la antesala de la jugada que significó el gol audino. El problema fue que el VAR no pudo intervenir, ya que el balón se detuvo por una infracción en mitad de cancha.

Pero el técnico verde, Emiliano Astorga, no daba más de la impotencia. "Hay una jugada en el ataque nuestro y un empujón claro, y no cobra. La jugada sigue y ahí sale el gol. No sé para qué tenemos VAR", lamentó el estratega que sólo ha sumado derrotas en Valparaíso.

Astorga justificó la molestia y desazón del cuadro wanderino. "Estábamos reclamando la falta que fue antes del gol de ellos. Tremendo esfuerzo del equipo para sacar un buen resultado y en una jugada así te convierten", se quejó el estratega.

Gabriel Rojas recibió un claro empujón en la antesala del único gol del partido en la derrota de Wanderers. Pero el VAR no podía hacer nada.

"Cada resultado es importante. Hicimos un muy buen trabajo, tuvimos dos o tres ocasiones clarísimas de gol y ellos, en una jugada intrascendente que no se cobra, llegan al gol. Es muy difícil, porque estamos tratando de salir de una situación y no se puede", completó el DT.

A una fecha del término de la primera rueda del Campeonato Nacional, Santiago Wanderers suma solamente un punto sobre 15 partidos disputados, registro que los mantiene hundidos en la última posición y como candidatos fijos al descenso.