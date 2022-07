El lamento de Gustavo Costas por el polémico penal cobrado a Unión La Calera ante Palestino: "Me dan ganas de tirar todo a la mierda"

Un empate que llegó en los descuentos hizo sufrir a Palestino en la fecha 20 del Campeonato Nacional. Los árabes tenían el triunfo ante Unión La Calera hasta el fin del tiempo reglamentario, pero una polémica que se generó al 90'+5 les aguó la fiesta.

José Bizama intentó despejar un pase que recibía Lucas Passerini en el área y, en eso, tocó el tobillo del delantero argentino. Passerini aguantó, la jugada siguió y terminó en un remate no exitoso de Gonzalo Castellani hacia el arco rival.

Hasta ahí parecía una jugada de fútbol, por lo que sorprendió que el VAR llamara al árbitro Manuel Vergara. La jugada se revisó y el réferi sancionó penal para los cementeros. El mismo Passerini marcó al 90'+10 y sentenció la igualdad que cortó una racha de cuatro triunfos que llevaba Palestino.

Los árabes terminaron el duelo con la amargura de no poder sumar de a tres. Y en la conferencia de prensa posterior al encuentro, el entrenador Gustavo Costas no escondió su molestia en contra del VAR y el árbitro del encuentro.

"Me dan ganas de tirar todo a la mierda, porque te rompés el culo entrenando y después vienen los tipos del VAR, más el árbitro, que condicionan tu manera de trabajo. Sí me voy contento por nuestro rendimiento, fuimos muy intensos, pero me da lástima y bronca por los chicos, porque pareciera que hubiésemos perdido 5-0", manifestó Costas.

La igualdad le dio la posibilidad a Unión La Calera de sacar un punto de ventaja en el fondo de la tabla (quedó en 19 unidades), mientras que Palestino llegó a los 33 y no pudo meter más presión en la parte alta.