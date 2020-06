El drama de Juan Gonzalo Lorca: "Perdí el bono de $8 millones del Sifup por seis meses de contrato"

La situación que vive el Sifup ya está instaurada, luego de que se diera a conocer la entrega de un fondo de retiro a los futbolistas que dejaron el fútbol después de 2016, sin tener en consideración los jugadores anterior a esa fecha.

Las críticas han llegado de todos los sectores y claramente días de calma no vive el sindicato. Uno que no la pasa bien es Juan Gonzalo Lorca, que culpa al Sifup de abandono en su caso.

En conversación con Redgol el ex Colo Colo narró cómo el sindicato no ha hecho ni pio sobre la situación que vivió en Magallanes y que lo tiene sin poder cobrar este "bono retiro".

"Yo jugué 14 años de profesional, del 2004 a 2017 y el 2018 renové contrato con Magallanes, por lo que mi carrera se extiende a 15 años y puedo optar al "bono retiro". Este contrato lo firmé con Anselmo Palma, tengo fotos, pero con la llegada de Cristián Ogalde no me lo inscribieron en la ANFP, pero lo tengo firmado", expresó en exclusiva a Redgol.

Juan Gonzalo Lorca y su estadía en Magallanes

Además agregó que, "esto fue el 12 de diciembre, por lo que ya era parte del plantel del año 2018. Resulta que ellos no me lo quieren reconocer, el Sifup no quiere actuar a favor mío y dicen que ellos tienen que dar una justificación para que eso corra, el tema del seguro. Yo creo que no corresponde, tienen que defender al jugador y no a la empresa".

Juan Gonzalo Lorca se siente abandonado por parte del sindicato. "Cómo voy a tener que contratar un abogado para que me defienda y demuestre que lo que yo estoy diciendo es correcto, siendo que el Sifup es el sindicato de los jugadores y nos defiende. Conmigo no pasa y yo tengo todos los papeles, el Sifup tira para el lado de la empresa. Turner les exige tener 15 años de contratos, pero resulta que el club no me quiere inscribir aunque lo tenga firmado. Es ilógico, me da lata como actúan", detalló.

Contrato de Juan Gonzalo Lorca en Magallanes

Contrato de Juan Gonzalo Lorca

El ex jugador de Magallanes también reveló que también habló con Gamadiel y no hubo ayuda al respecto. "Yo hablé con Gamadiel García y Luis Marín, quienes están a cargo de la relación de los jugadores. Además, le hablé a varios compañeros de la selección para apoyarme, pero tampoco hubo una respuesta favorable por parte del Sifup", aclaró.

Para finalizar, Juan Gonzalo Lorca agregó que, "por ese lado, yo quería poner a disposición mi caso, para que se supiera que el sindicato de futbolista es para representar a sus agremiados y no a las empresas, conmigo eso no pasó. Turner dio ese dinero para retiro y ahora le rinden cuentas a ellos en vez de poder rendir cuentas a los jugadores", sentenció.