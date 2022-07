La Cámara de Diputados discute actualmente dos proyectos de ley vinculados con las apuestas electrónicas. Uno en la Comisión de Economía, para regularizar su actuación en territorio nacional, y otra en Deportes, para impedir que los clubes e instituciones deportivas lleven publicidad de juegos de pronósticos deportivos o casinos online.

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, llegó invitado al Congreso, en una cita que tuvo un momento ríspido cuando Jaime Mulet cuestionó la publicidad en el fútbol por el "riesgo de arreglar los resultados de partidos" y porque "hay niños de 10, 11 y 12 años que agarran la tarjeta de crédito y se entusiasman porque les gusta su equipo".

El diputado por la Región de Atacama insistió en que existía una "contradicción de la ANFP" ya que el objetivo del deporte es evitar el consumo de "sustancias que causan daño a la salud, y aquí la sustancia es la adicción (...) porque un porcentaje de esas personas termina adicta, enferma y comprometida".

Pero Pablo Milad no estaba dispuesto a ceder y solicitó pruebas. "¿Cuál es la estadística que tienen con respecto a la incidencia de la publicidad en el fútbol frente al aumento de ludopatía. ¿Tiene algún dato, señor Mulet, de que el fútbol haya incitado a tener más ludópatas? ¿Tiene algún dato usted? ¿Mediciones?", preguntó el dirigente maulino.

Mulet titubeó antes de contestar. "Tenemos datos, vino una experta que entregó datos de cómo había aumentado. Se los vamos a hacer llegar... Ya haremos el estudio, ojalá que salga. Pero hay datos concretos, es obvio. ¿O usted cree que estas empresas hacen publicidad para que disminuya o aumente a cantidad de apostantes?", fue su respuesta.

Ahí Milad vio su momento y fue por el premio gordo: "Yo quiero decirle algo: usted no puede culpar al fútbol de una ludopatía que no solamente es por las casas de apuestas online: es por los casinos establecidos, el hipódromo, Xperto y todas las casas de apuestas".

"Usted está culpando a la publicidad de las casas de apuestas online de la ludopatía. Hay gente que no sabe qué es Betano, ni los nombres que aparecen. El fútbol no incita a la apuesta. Ninguna publicidad de los equipos de fútbol incita a apostar y eso es un hecho concreto", puntualizó el ex dirigente de Curicó Unido.

"Por eso, usted no puede culpar al fútbol de la ludopatía de un país y de los chicos. Hay una responsabilidad: primero de los padres, si les pasan la tarjeta o (los menores) tienen acceso a ella. Y también una responsabilidad social de legislar sobre lo que es la ludopatía, como una enfermedad psiquiátrica, y regular los tratamientos", sentenció el timonel futbolero.

En términos futbolísticos, Milad no soltó la pelota. "(El aumento) de un 2,4 por ciento (de ludópatas) hace unos años, y el 8,6 de hoy, fue incentivado y estimulado por la pandemia. Y no sólo de las casas de apuestas online, sino que además de casinos establecidos en Las Vegas, también. ¡Hay muchos que juegan casino en Las Vegas!", exclamó.

"Entonces, no puede usted culpar directamente al fútbol de la ludopatía de un país. El fútbol entrega muchos más valores: 12 mil niños que entrenan día a día. No todos llegarán a ser profesionales, pero sí personas de bien, por los códigos y valores que se manejan en esta actividad", completó el dirigente deportivo.

A esas alturas, Jaime Mulet optó por evitar más confrontación. "No es el momento para una polémica larga. Sólo pido que citen a la ANFP a la señora Ángela Carmona, que es experta en ludopatía en Chile. No he dicho que el fútbol es responsable de toda la ludopatía, si no que ha aumentado desde que los clubes ponen publicidad en las camisetas y el estadio", retrucó.

"No coincido con usted", apuntó Milad. Y Mulet dijo con tono amenazante que está tampoco coincidía con el timonel de la ANFP y que "aquí vamos a regular esta actividad o la vamos a prohibir, va a depender de lo que decida el Congreso",

Para terminar, el dirigente futbolero puntualizó que "la ludopatía se acentuó, señor, para que usted sepa; con la pandemia. No por el fútbol.