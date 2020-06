Efecto coronavirus: Deportes La Serena no le renueva contrato a su goleador

El efecto del coronavirus trae una nueva consecuencia al fútbol chileno, porque el delantero argentino Franco Olego dio a conocer que Deportes La Serena no le renovará contrato, por lo que deberá volver a su país en los próximos días.

La noticia la dio a conocer a través del diario El Día de la ciudad, en el que expresó que "me voy el viernes, no me renuevan", a pesar de ser el máximo artillero del equipo con tres anotaciones en ocho partidos del Campeonato Nacional 2020.

El delantero Franco Olego no seguirá su carrera en La Serena. (FOTO: Agencia Uno)

Pero eso no es todo, porque el citado medio agrega que el “sábado habría cumplido con el último trabajo bajo las órdenes del entrenador Francisco Bozán. De hecho, ya retiró sus implementos personales. Olego debe resolver su desvinculación lo que ocurriría este martes en la sede institucional”.

De esta manera, el artillero argentino que llegó a mediados de 2019 proveniente de Defensores de Belgrano se va con una débil campaña, pues marcó un total de cinco goles. Se espera que en las próximas horas el club papayero haga oficial este término de contrato.