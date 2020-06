En Palestino piden regresar a los entrenamientos y emplaza: "Quien debe tomar el sartén por el mango es la ANFP"

El Consejo de Presidentes de la ANFP anunció a principios de este mes que el Campeonato Nacional volvería el 31 de julio. Por eso, algunos equipos en provincia regresaron a los entrenamientos, situación distinta a la Región Metropolitana.

La cuarentena que rige a casi todas las comunas han pospuesto los planes para volver a las actividades de los distintos equipos. Pese a que Universidad de Chile dará un gran paso esta semana, las autoridades sanitarias aún no permiten entrenar en varias zonas del país.

Por eso, en Palestino claman por el retorno con los protocolos y cuidados correspondientes. Jorge Uauy, presidente de la institución árabe, comentó en Clásico de Colonias de RedGol que le cuesta entender cuál es la piedra de tope en este sentido.

Club Deportes Antofgasta volvió a entrenar hace algunas semanas en el estadio Luis Calvo y Bascuñán, hasta que desde el Ministerio de Salud declararon a la comuna de Antofagasta en cuarentena por el aumento de casos.

"Honestamente no lo se. No termino de entender que de parte de la autoridad sanitaria no tengan una visión más amplia para darse cuenta que el fútbol puede servir para combatir la pandemia de una forma distinta", comenta Uauy al espacio de RedGol.

Al mismo tiempo, señala que las autoridades "quizá se quieren poner el parche antes de la herida por la posibilidad de un contagio, y evitar el problema de decir "yo lo autoricé". Todo esto me tiene bastante complicado".

Por eso, Jorge Uauy complementa que debe existir un puente con las autoridades de salud, de tal manera que propicien el regreso paulatino del fútbol. Y el encargado de esto, para el presidente de Palestino, es la ANFP. "Más que desde el punto de las personas y los clubes, quien debe tomar el sartén por el mango es la ANFP. Ellos son los que deben propiciar el diálogo y el acuerdo con la autoridad", complementa en Clásico de Colonias.

El último partido de Palestino en el Campeonato Nacional, antes de la suspensión, fue ante Santiago Wanderers en Valparaíso. Luego, vino el gallito con la Municipalidad de La Cisterna para que no recibieran a la Universidad de Chile, el terminó por no jugarse.

Incluso, el mandamás del cuadro árabe dijo en RedGol que entre los planes no descartaba realizar los entrenamientos en zonas donde no está declarada cuarentena. "Como Palestino hemos solicitado por todos los medios que la autoridad nos de los salvo conductos para trasladarnos a otras zonas sin cuarentena, y nos hemos encontrado con una burocracia tremenda", dice Uauy.

Y señala que "los permisos sanitarios permiten entrenar con todos los resguardos y lo único que está topando son las zonas en cuarentena. Por eso, es indispensable que la ANFP asuma el rol que le corresponde en este momento tan delicado, porque en esta materia no ha dado el ancho".