Universidad de Chile da el primer paso para volver a los entrenamientos de cara al 31 de julio

El Consejo de Presidentes de la ANFP anunció que tienen contemplado que el Torneo Nacional vuelva el 31 de julio y por tal razón, algunos equipos de provincia volvieron a las prácticas.

Sin embargo, los cuadros de Santiago viven la cuarentena impuesta por la autoridad sanitaria y los planes para retornar a las actividades se han pospuesto semana a semana.

Universidad de Chile no es la excepción a esta regla, pero, internamente han puesto en marcha el plan para volver teniendo como objetivo estar a punto para volver a competir en la fecha que se proyecta volver.

Universidad de Chile ante Everton en el último partido que jugaron en el Torneo Nacional (Agencia Uno)

Todo comenzará este viernes, donde los jugadores azules están citados a las 8 am a una conocida clínica deportiva ubicada en el sector oriente de la capital, para someterse a los exámenes PCR para detectar si hay o no casos de covid19.

Ahora bien, en la U tienen claro que independiente de si tienen o no contagios, la fase dos depende única y exclusivamente de obtener los permisos sanitarios para poder entrenar en el Centro Deportivo Azul.

De obtener el permiso (lo ven difícil) la vuelta a los entrenamientos se realizará con estrictas medidas convertidas en un instructivo, que los jugadores conocen hace semanas, y que va desde que deben llegar vestidos listos para entrenar hasta la distancia que habrá en cada una de las sesiones.

Por su parte, el técnico Hernán Caputto, aseguró en conferencia de prensa el viernes pasado que "soy muy optimista, pero también soy realista y veo que no encuentro un comunicado todavía que ratifique con seguridad que vamos a empezar el 31 de julio, por lo tanto hoy no tengo la certeza que vamos a empezar el 31 de julio, más del 60 por ciento de los equipos no hemos empezado a entrenar".