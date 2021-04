Claudio Bravo se mata de la risa: Mono Sánchez le pide las manos para el partido contra Audax en un Live

El arquero de Unión Española, Diego Sánchez, conversó con Claudio Bravo en la previa del duelo de los rojos contra Audax Italiano este sábado por la sexta fecha del Torneo Nacional. UE debutó con triunfo en el campeonato, pero desde entonces arrastra tres derrotas y un empate.

“(Nos toca jugar) mañana contra Audax, clásico de colonia. Por favor, mándame tus manos… Falta el triunfo para soltarnos un poco porque estamos medios comprimidos, pero ojalá que se dé y se mate la perra”, sostuvo el Mono al arquero de la selección chilena en un sabroso diálogo a través del Live de Instagram.

Entre carcajadas Bravo contestó que “son rachas al final. De las derrotas se aprende, pero derrota más derrota… Acá también tuvimos una racha que no fue muy buena, me comía de a cinco, de a cuatro, pero sabes cómo es esto”, mientras Mono Sánchez consideró que “tampoco es para acostumbrarse”.

Respecto a la actualidad, Sánchez le comentó a Bravo que “los malls están llenos, tú sabes que se viene el día de la madre y por algo tiran fase dos, para el comercio duro”. Y el arquero de Real Betis replicó que “uno más que un regalo espera un abrazo y un cariñito”.

“Claro, en vez de dar un abrazo llegan con un regalo e infectados (con coronavirus)… el medio regalo, huevón”, fue la nueva intervención del meta de Unión Española.

Por otro lado, Claudio Bravo comentó que no le gusta mucho la terapia de hielo en el tratamiento de lesiones y el Mono coronó con una frase para el bronce: “a mí me cuesta pasar por hielo”, reveló el 1 de Chile ante la notable reacción de Sánchez: “a mí también me carga, a menos que sea con una piscola".