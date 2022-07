Diego Coelho hizo noticia por sus dichos sobre la barra de la U. El jugador de Curicó Unido explicó que no solo los azules lo cautivan y dejó en claro que espera enfrentar tanto a Colo Colo como la UC

Diego Coelho aclara sus dichos sobre la hinchada de la U: "Cuando me toque ir al Monumental va a estar de la misma manera"

Diego Coelho dio que hablar en las últimas horas luego de que se conociera su supuesta debilidad por la barra de Universidad de Chile. El delantero uruguayo ha sido una de las figuras de Curicó Unido y vivió en primera persona lo que era enfrentar al Romántico Viajero con su gente.

"Sinceramente, cuando me tocó jugar contra la U de visita en Santa Laura… lo que era ese estadio. Lleno. Fue muy lindo jugar ahí con la gente cantando todo el partido te emociona. Aunque seas del contrario… y te motiva más, que estés concentrado todo el tiempo", dijo a Deportes 13.

Pero cuando parecía que todo era elogios para Universidad de Chile, el propio involucrado apareció en redes sociales para aclarar la situación. Diego Coelho sacó la voz en su cuenta de Twitter, asegurando que no solo la hinchada de la U lo ha motivado.

En la red social, el artillero charrúa recalcó que espera incluso ir a jugar con Colo Colo "Yo dije que fue la única hinchada que me toco jugar de visita y estuvo buena. Y que cuando me toque ir al Monumental, va a estar de la misma manera", lanzó.

Pero eso no fue lo único, ya que recalcó que lamenta no haber estado ante Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo en febrero y espera por la visita al Cacique. "¡Mis palabras fueron estas! Con la UC no pude jugar (por Covid) y con el Colo en el Monumental va a estar de la misma manera el estadio".

Los dichos de Diego Coelho llegan a aclarar su postura al respecto y lo dejan a la espera de lo que traerá el cierre de la temporada. Una en la que le queda su esperada visita a Colo Colo, en un duelo que puede ser clave para la lucha por el título.

¿Cuándo juega Curicó Unido con Colo Colo?

Después de haberse perdido el duelo con Universidad Católica y haber vivido lo que es enfrentar a la Universidad de Chile con su gente, ahora Diego Coelho espera por la visita de Curicó Unido a Colo Colo. Ambos elencos pelean en la parte alta, lo que puede llevar a un partido que sea como una final.

De acuerdo al fixture del Campeonato Nacional, el choque de los Torteros en la casa del Cacique será el fin de semana del 9 de octubre, cuando resten solo cuatro fechas de torneo. El que gane puede dar un paso gigante al título, aunque dependerá del camino que hagan de aquí hasta ese momento.