Deportes Concepción vs Fernández Vial fecha, hora y canal para Ver EN VIVO el Clásico Penquista

Un interesante duelo se vivirá este fin de semana cuando Deportes Concepción reciba a Fernández Vial por la 4° fecha del torneo de Segunda División Profesional.



La ANFP ya definió la hora y día de un enfrentamiento histórico, a las 15:30 horas del próximo domingo 4 de octubre en el estadio Ester Roa Rebolledo, los jugadores saltarán al gramado para animar una nueva versión del clásico penquista.



Sin embargo, este clásico tendrá un elemento especial, debido a las medidas sanitarias por el covid-19, se deberá jugar sin público, por lo que los hinchas y simpatizantes de ambos clubes deberán seguirlo por la transmisión del canal CDO Premium, además este mismo canal habilitará una señal streaming de Passline donde se puede comprar la entrada, que tendrá un valor de 4 mil pesos.



En tanto, los socios del “Leon de Collao” tendrán acceso gratuito y recibirán un link a sus correos que los dirigirá directamente a la transmisión.



Los registros históricos indican que el primer clásico entre estos clubes, se jugó el 3 de abril de 1982, ante 18 mil personas que presenciaron el accidentado 0-0 entre ambos clubes y que contó con varios expulsados.

Vial buscará llevarse la victoria en este histórico duelo (Fuente: Fernandez Vial)

Televisión: ¿En qué canal o dónde ver en vivo por TV a Deportes Concepción vs Fernandez Vial?



Deportes Concepción vs Fernandez Vial será transmitido en televisión en vivo por CDO Premium, en los siguientes canales según tu cableoperador:



CDO Premium

VTR: **NO DISPONIBLE**

DTV: 637 (SD) - 1637 (HD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 76 (SD) - 848 (HD)

MOVISTAR: 494 (SD)

TU VES: 526 (SD) - 114 (HD)



Online: ¿Dónde ver en vivo por streaming a Deportes Concepción vs Fernandez Vial?



Si buscas un link para ver en vivo y online el duelo entre Deportes Concepción vs Fernandez Vial, podrás hacerlo a través de Passline.