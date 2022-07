Deportes Antofagasta no lo está pasando nada de bien en esta temporada y sufre como el colista exclusivo del Campeonato Nacional. En el inicio de la segunda rueda, los Pumas cayeron por 2-1 ante Cobresal, complicando aún más su momento.

El equipo del norte del país había sacado boletos a la Copa Sudamericana a comienzo de año, pero no logró levantar el vuelo. Fue así como quedaron eliminados, mientras en el torneo local se quedaban solos en el fondo. Solo la Copa Chile ha servido para dar alegrías, aunque poco duraron.

Frente a Cobresal, Deportes Antofagasta perdió en la agonía. Pero más allá de eso, lo que tiene realmente molestos al plantel y la directiva no fue el resultado, sino que las decisiones del árbitro y las intervenciones del VAR.

A través de un comunicado, los Pumas hicieron un reclamo por lo sucedido en el estadio El Cobre de El Salvador, apuntando sus dardos contra el juez Rodrigo Carvajal. La acusación señala un "profundo malestar y preocupación por el lamentable desempeño que el equipo arbitral tuvo en el encuentro".

¿Las razones? Dos faltas que, para Deportes Antofagasta, debieron sancionarse de otra manera. La primera corresponde al penal que llevó al 1-0 de Cobresal, cuando a los 37' de juego, Juan Cornejo se lanzó en el área a frenar a Guillermo Pacheco.

El VAR vio la situación, pero no intervino, algo que no le gustó a los Pumas. "Se marca un penal inexistente en nuestra contra, que se cobra por el contacto producido por el jugador de Cobresal hacia nuestro defensa y que por la ubicación del árbitro, no pudo obsevar en detalle. A lo que se agrega la actuación del VAR, que inexplicamente no llama al juez central para corregir su error".

La segunda tuvo que ver con un supuesto codazo a los 65' minutos por parte de Mauro González, que el árbitro no cobró. "A plena vista del juez central, ubicado a pocos metros de la jugada, uno de nuestros jugadores fue víctima de una agresión que debió sancionarse al menos con una tarjeta amarilla, lo que hubiese provocado la expulsión por su segunda amonestación".

Más allá de las jugadas, en los Pumas se quejan de ser perjudicados en medio de su lucha por evitar el descenso. De hecho, señalaron que se comunicaron con la Comisión Arbitral, recibiendo disculpas por lo ocurrido.

Deportes Antofagasta sigue peleando para no irse a la Primera B y, según sus propias palabras, ahora "esperamos que la aNFP tome cartas en el asunto en beneficio de a la transparencia y normal desarrollo de nuestros torneos".

Revisa el resumen y polémicas del triunfo de Cobresal ante Deportes Antofagasta