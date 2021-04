Delantero de Cobreloa queda picado con Barnechea: "Prefiero perder así antes que ser ratón y no jugar"

Cobreloa comenzó de mala manera una nueva temporada en Primera B, la sexta campaña en la que buscará regresar a Primera División. La derrota en casa ante Barnechea (2-1) no estaba en los planes de nadie, y menos en los de su delantero estrella, David Escalante.

Chiquito llegó a Calama después de buenas campañas en Santiago Morning y Ñublense, pero no pasó de la derrota en el estreno, aunque asegura que la actitud del equipo fue correcta y que la visita no actuó con las mejores armas.

"Lo fuimos a buscar desde el primer minuto al 90. Los balones pegaron en el palo, en el gol mío -anulado- estaba habilitadísimo. No nos cobran un penal y más encima nos echan a uno, pero prefiero perder así antes que ser ratón y no salir a jugar", sentenció a En La Línea.

El ariete se queda con lo positivo. "Yo me voy tranquilo a mi casa pues perdimos dándolo todo y con uno menos (expulsión de Bryan Ogaz). No es vendida de humo ni nada que se le parezca, pero si no te cobran un gol habilitado y un penal, es difícil", explicó Escalante.

El delantero argentino espera mejorar en lo inmediato. "Lamentablemente no nos pudimos hacer fuertes en casa, pero esto recién empieza. Creemos en el trabajo del técnico y en lo que estamos haciendo, pues el grupo está unido".

Finalmente, agregó que "queda mucho camino por recorrer, por lo mismo le pedimos el apoyo y su confianza". Cobreloa tiene dos semanas para recuperarse, antes de visitar a San Marcos de Arica por la segunda fecha del torneo de ascenso.