Daniela Bonvallet devastada por tuiteros que publican imagen de su padre fallecido: "Me dolió el corazón verla, creí me desmayaba"

Eduardo Guillermo Bonvallet dejó huella en el público y especialmente en los aficionados al fútbol chileno. Por eso, no es sorpresa que su nombre se mantenga presente, más allá de los seis años que se cumplirán de su fallecimiento.

Pero las redes sociales mostraron su peor cara este lunes, cuando distintos tuiteros comenzaron a publicar la imagen del ex comentarista y mundialista chileno después de su muerte, el 18 de septiembre de 2015.

La fotografía ha comenzado a viralizarse, para dolor del círculo cercano al Gurú. Y fue su hija la que alzó la voz para criticar este hecho y pedir un poco de respeto por un personaje que el pueblo chileno supo reconocer.

A través de Twitter, Daniela Bonvallet reaccionó con dolor. "Acabo de ver una foto de mi papá muerto. Jamás la había visto, me dolió el corazón verla. Creí me desmayaba, me duele el alma la miseria humana", sentenció quien hoy es candidata al concejo comunal de Ñuñoa.

Daniela Bonvallet hizo una descarnada crítica a quienes han hecho pública la imagen de su padre, Eduardo Bonvallet, recién fallecido

El reproche fue más allá. "¿Como es posible sean capaces de subir una foto así? Quede mal-mal. Con una tristeza profunda. Maldad pura", lamentó la periodista y comunicadora, en un mensaje que supera el millar de retweets y me gusta.

El nombre de Eduardo Guillermo Bonvallet marcó las últimas dos décadas del siglo pasado, primero con su destacada carrera como futbolista, que lo llevó a jugar el Mundial de España en 1982, y luego como comentarista y comunicador en radio y televisión.

El controvertido personaje decidió poner punto final a su vida en 2015, en medio de una intensa depresión, hecho que conmocionó a la opinión pública y especialmente a los seguidores del recordado Bonva, que hasta hoy mantienen la veneración.