Las mejores frases de Eduardo Bonvallet, a cinco años de su partida

El 18 de septiembre de 2015 Chile se empezaba a jugar el paso al Grupo II de la Zona Americana de la Copa Davis ante Venezuela, era el único evento deportivo que se iba a disputar en el país por las Fiestas Patrias, pero una trágica noticia impactó aquel día viernes.

En horas de la mañana se confirmó la muerte del ex seleccionado chileno y reconocido comentarista deportivo Eduardo Bonvallet, quien fue encontrado sin vida en un hotel de la comuna de Providencia.

El Gurú tenía un grupo de seguidores muy potentes, los "Bonvadictos", quienes escuchaban sus comentarios y análisis tras los partidos de fútbol, incluso lo siguieron en su etapa de entrenador, cuando se hizo cargo de la Universidad Gabriela Mistral y luego de Deportes Temuco.

Lo que mejor sabía hacer el Bonva era hablar. Dejó millones de frases notables, y en RedGol queremos rendirle un homenaje, con sus palabras más picantes, entretenidas y potentes a lo largo de su carrera como comunicador.

El Gurú dejó muchas frases en su carrera

Las mejores frases del Bonva



- "Soy tu sensei, tu Dalai Lama, soy el mejor, soy el Gurú".

- "Borghi me copió el estilo de jugar porque sabe que yo soy el ´Mesías del fútbol chileno´".

- "Sampaoli es el técnico en la historia de este país que mejor fútbol ha hecho jugar, incluso más que Bielsa".

- "El viejo chico (Jorge Sampaoli) no quiere a Chile campeón del mundo, quiere plata y no siente amor por la camiseta, el tiempo me dará la razón".

- "Todos andan tristes, los ingleses chilenos, porque se fue Ferguson (de Manchester United). Qué tanto, si era un cura’o. Estuvo 26 años y no ganó nada. Era mejor el Perro Verde (Juvenal Olmos), que Ferguson".

- "Le diría a los hinchas argentinos que me molesta de sobre manera que en el estadio se grite traidor, traidor, traidor. Ustedes nos declararon la guerra a nosotros ¡Ustedes! Y después arrugaron y los salvó el Papa, sino seríamos dueños de Buenos Aires"

- "Jadue tiene que dar un paso al costado de forma inmediata. A los 31 años, me llamó por teléfono. Yo no lo conozco a él, no me lo he encontrado, nada y yo no sé por qué me llamó a mí. Y me dice: ‘Eduardo tengo la posibilidad de ser presidente a raíz de lo sucedido con Segovia’ (…) y dijo la palabra clave: ‘no tengo ni uno. Tengo 31 años y no tengo ni uno’. Pero yo nunca me imaginé que era más rápido que Usain Bolt. En dos años tiene dos casas, terrenos, casa en la playa, tiene tres autos (…) Es trepador (…) Los amigos de Jadue son los de la ANFP".

- "Yo quizás no esté vivo para verlo, pero sé que Chile va a ser campeón del mundo. Es que es más fácil ganar la Copa del Mundo que la Copa América, porque acá están los mejores jugadores, la habilidad y la pasión. Ustedes dieron el puntapié inicial del gran éxito que viene".