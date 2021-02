Palermo acusa falta de compromiso en Curicó Unido y advierte: “En los próximos tres partidos, elegiré a los que quieran estar”

No lo pasa bien Martín Palermo al mando de Curicó Unido, porque desde que asumió la dirección técnica el equipo está en caída libre: 11 encuentros dirigidos, dos victorias, dos empates y siete derrotas, situación que los aleja de copas internacionales y que los compromete con el descenso.

Por lo mismo, tras la dura derrota ante Unión Española en el Estadio La Granja, el técnico argentino golpeó la mesa al acusar falta de compromiso en algunos jugadores y advirtió que para los próximos tres duelos solo ocupará a los futbolistas que estén cuadrados con el proyecto deportivo.

"El equipo volvió a ser un elenco sin ideas con un comienzo bueno, pero eso no alcanzó. A partir de ahora, para los tres próximos partidos que quedan, voy a elegir a los que estén comprometidos y quieran estar. Es la realidad, hoy es un enojo, porque no siento que haya orgullo, que haya dignidad entre nosotros mismos de defender los mismos colores y que en la cancha se vea un equipo rebelado. El que no esté a disposición para eso, se hará a un costado y elegiremos a los que realmente quieran estar”, partió comentando.

“Hay jugadores que no están en el nivel, hay rendimientos muy bajos y hay que tratar de recuperarlos; quizás otros están pensando en el futuro y obviamente otros quizás no están comprometidos con el equipo, con la institución, porque saben que no van a seguir”, aseguró.

El equipo tortero perdió por 4-2 ante los hispanos. (FOTO: Agencia Uno)

"Es complejo, si uno se compromete a pensar lo que es entrar a una copa te ilusiona, eso te tiene que motivar el doble, y si lo ves por el lado de estar pensando en una tabla ponderada donde te puedes sentir más condicionado, pero hay un grupo de muchos jugadores de experiencia y son ellos los que tienen que saber afrontar el momento, no hay por qué no sacar esto adelante", agregó.

En la misma línea, complementó que “por algo fue mi decisión de venir, vi un plantel de jugadores; pasamos por diferentes situaciones que me tocó vivir y no poder contar con todo el plantel como hubiera querido (...) pero la entrega tiene que ser al cien por ciento, lo más importante es que tienen que representar a Curicó, eso tiene que estar reflejado en el equipo y la realidad es que hoy por momentos no se nota”, insistió.

#JuegaelCuri ¡FINAL! Curicó Unido 2 - 4 Unión Española



Muchas gracias a todas y todos por su apoyo esta noche.#Elclubdesugente��❤️ pic.twitter.com/axhdaScQir — #Elclubdesugente⚪�� (@curicounidocdp) February 1, 2021

Finalmente, volvió a advertir al plantel tortero: “en estos tres partidos trataré de darme cuenta y que los jugadores me demuestren quiénes son los que están para afrontar estos encuentros que quedan por delante”.

Recordemos que Curicó Unido marcha en el noveno lugar con 42 puntos y está a solo una unidad de agarrar un puesto para la Copa Sudamericana. En tanto, en la tabla ponderada, está en el lugar 15ª con un promedio de 1,191.