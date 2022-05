Mientras la decisión de la FIFA respecto a Bryan Castillo está en veremos, Chile se enfoca en sus desafíos más próximos. Este junio, la selección nacional se enfrentará a Corea del Sur en un amistoso y luego viajará a Japón para disputar la Copa Kirin, en la que también participa Túnez y Ghana.

Quien sea que asuma la banca nacional deberá pensar en una convocatoria mirando hacia el futuro de la selección y con eso varios nombres se vienen a la cabeza. Uno es Cristián Zavala, el joven delantero de 22 años que actualmente viste la camiseta de Colo Colo y ya disputó minutos con La Roja.

Y él también se ilusiona. En conversación con BlizSport en Twitch, el jugador albo mostró sus deseos por vestir nuevamente la camiseta nacional. Zavala debutó con Chile en diciembre del año pasado en la gira de amistosos de La Roja por Estados Unidos. El entonces jugador de Deportes Melipilla entró desde la banca en el empate 2-2 ante México y fue titular en el triunfo 1-0 ante El Salvador.

"Tuve minutos en la selección en unos amistosos y anduve bien. Me sentí bien, es una sensación única porque es tan poco. Fueron ocho días y juegas dos partidos, entonces igual llegas y se aprovecha al cien. Es agotador pero hay cosas que yo no tenía en Melipilla, que yo no sabía que se hacían. Todo partió porque un dirigente de Melipilla me dijo 'acá solo una persona ha logrado ir desde Melipilla a la selección, que fue Stefan Pino. Nadie va'. Y yo le dije, 'yo voy a ser el segundo'", comentó Zavala.

El delantero se ve como una pieza fundamental en la selección, aunque sabe que el camino es largo. "Más adelante sí. Tengo que jugar como siempre lo he hecho", dijo, y agregó que lo que lo distingue como jugador es ser "más atrevido que los demás. Si quiero bajarla como yo quiero, lo haré en cualquier lado. Me gusta como jugaba Neymar y el control que hace, lo he perfeccionado, se lo hice a Colo Colo. No me puse nervioso, lo he hecho toda mi vida".

Zavala reveló que su referente nacional es Alexis Sánchez y se lamentó por no coincidir con él aún. "Me gustaría llegar a ser como Alexis en el Arsenal. No he tenido la posibilidad de entrenar con él para decirle ‘oye, el loco bueno’. Le pediría una foto si me lo topo", comentó entre risas el delantero.

El ariete comentó que quiere ver sí o sí a Brayan Cortés en la oncena titular futura. Y aprovechó de advertir: "Estoy convencido que estaré en la selección".