"Es un lindo tema y podríamos desarrollarlo en la semana", advirtió Cristián Basaure este lunes en Redgol en La Clave. El analista se refería especialmente al criterio de los árbitros en la cancha y en el VAR al momento de definir una infracción penal.

El arquero Rodrigo Formento alcanzó con el guante la cabeza de Clemente Montes en el duelo que Universidad Católica perdía 2-0 con Coquimbo Unido, y el réferi Juan Lara hizo caso del VAR y sentenció penal luego de que pasara por alto la escena.

La decisión fue cuestionada por hinchas y especialistas, y abre tempranamente el debate sobre el arbitraje en el Campeonato Nacional. Pero según el Tigre Basaure, además revela una disparidad de criterios en el referato chileno, encabezado por Javier Castrilli.

"Hay una dicotomía entre árbitros. Hay una cuestión que declara Castrilli y una visión que traen los nuevos árbitros, que el IFAB -The International Football Association Board, organismo encargado de los reglamentos del deporte- va entregando como señales y líneas de cobro", puntualiza.

El ejemplo deja en evidencia las diferencias. "Por ejemplo, (el IFAB) dice que este tipo acciones hoy no se cobra. Después escuchan a Castrilli y dice que no, que acá sí se van a cobrar este tipo de jugadas", revela el ex defensor.

"Entonces hay una contradicción interna, que la manejo, que estaría bueno desarrollarla, porque si no va a haber una incongruencia y problemas incluso para acercarnos a una línea", sentencia el experto futbolístico.

Entrenador de Universidad Católica quedó cachudo con el VAR



La victoria de Universidad Católica ante Coquimbo Unido dejó al técnico cruzado, Cristián Paulucci, insatisfecho con la actuación del VAR. Es que así como se sancionó un "penalcito", sobre Montes, no hubo cobro para otra falta sobre Fernando Zampedri.

Sobre la primera infracción, el estratega advirtió que "fue penal, pero de VAR". Y sobre la segunda, puntualizó que "el penal de Zampedri era más penal que el otro, no entiendo esas cosas, para qué está el VAR si no van a cobrar".

De esta manera, el debate sobre la influencia del videoarbitraje en los resultados vuelve a la palestra cuando el Campeonato Nacional recién se inicia, y revela la necesidad de calibrar los distintos criterios.

Universidad Católica seguirá su puesta a punto de cara a los próximos desafíos el próximo domingo, cuando sea anfitrión de Unión Española en San Carlos de Apoquindo, por la segunda fecha del torneo de Primera División.