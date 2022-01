Erwin Durán se aburrió de esperar a la ANFP y dejó el cargo en el León de Atacama. Por ahora no hay información sobre el día y hora en que se jugará.

El triste final que tuvo el Campeonato Nacional sigue dejando la escoba en el fútbol chileno. La denuncia contra Deportes Melipilla ha afectado y con todo al cierre de los torneos locales, con el partido por la Promoción siendo el más afectado.

Deportes Copiapó se ganó su derecho a enfrentar a Curicó Unido en la llave para definir al último equipo que estará en la Primera División el año 2022, pero con el caos que tiene la ANFP todavía no saben qué pasará con su futuro. De hecho, ni programación para disputarlo tienen.

Melipilla fue castigado con la expulsión de la máxima categoría, pero esto no cambia en nada la tabla de posiciones. No obstante, desde el ente rector del fútbol chileno todavía no sacan la voz al respecto y tienen llenos de incertidumbre a los hinchas del León de Atacama.

Ante el panorama dudoso sobre lo que pasará con el partido de Promoción y ante la crisis que esto ha generado en la interna, en Deportes Copiapó recibieron un duro golpe.

Erwin Durán renuncia a la banca de Deportes Copiapó

Este martes el cuerpo técnico liderado por Erwin Durán presentó su renuncia a la banca de Deportes Copiapó. El DT se aburrió de la demora y la poca claridad por parte de la ANFP, dejando el cargo y acusando problemas por el caos que existe con la Promoción.

"Clubes de Deportes Copiapó S.A.D.P informa a su hinchada y público en general que el DT Erwin Durán Santander ha presentado su renuncia indeclinable junto a su cuerpo técnico a la dirección técnica de Deportes Copiapo por motivos personales y emocionales, debido al atraso, suspensión e incertidumbe por el partido de promoción, el cual la ANFP decidió suspender, lo que hace imposible planificar con seriedad y profesionalismo la temporada 2022", señalaron a través de un comunicado.

La decisión golpea y fuerte al León de Atacama, que además de no saber lo que pasará con los jugadores que terminaron contrato y no tener fecha para el partido de Promoción, ahora le suma el no tener técnico para el 2022.

Desde el club esperan por algún gesto de parte de la ANFP para definir lo que pasará con el partido ante Curicó Unido, su rival hasta ahora. No obstante, lo manchado que está el final del campeonato y la aparición con todo del escritorio han dejado una herida muy profunda en el balompié local.