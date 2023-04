La Copa Chile se tomó este domingo 9 de abril y causó sensación en el descanso de los chilenos por Semana Santa, donde fueron varios los partidos que se jugaron. No solo la histórica goleada de Universidad de Chile ante Chimbarongo FC por 10-0 o el sólido triunfo del Colo Colo ante Santiago City por 2-0 fueron parte del día, ya que se jugaron otros diez partidos.

El mismo día en que el Romántico Viajero celebró la goleada más grande de su historia ante el elenco del mimbre, también jugaron Ferroviario Comercial vs Magallanes, Deportes Limache vs Palestino, Recoleta vs Audax Italiano, Unión San Felipe vs San Luis, Teniente Merino vs Huachipato, Comunal Cabrero vs Ñublense, Bellavista CO vs Cobresal, Gol y Gol vs Temuco, Eléctrico Refinería vs Antofagasta y Colchagua vs Unión Española. ¡Revisa aquí el resumen general de la jornada!

Resumen: los resultados de la Copa Chile

La jornada arrancó con la goleada de Magallanes 6-0 a Ferroviario Comercial, donde un doblete de Felipe Cadenazzi y goles de Manuel Vicuña, Javier Quiroz, Andrés Souper y Alonso Barría sellaron la tremenda victoria de la Academia. Tras eso vino el triunfo de Palestino por 3-1 sobre Deportes Limache y continuó Audax Italiano, que se impuso por 3-2 a Deportes Recoleta.

Unión San Felipe y San Luis igualaron 1-1, pero en la definición a penales avanzó el Uní Uní tras ganar 5-3. Huachipato derrotó a Teniente Merino por 3-1 y Ñublense se impuso sin mayor problema a Comunal Cabrero por 3-0.

Para cerrar la jornada dominical vieron acción Bellavista CO y Cobresal, Gol y Gol con Temuco, Eléctrico Refineria ante Antofagaste y Colchagua con Unión Española. ¡Revisa a continuación todos los resultados!

Resultados Copa Chile:

Ferrioviario Comercial 0-6 Magallanes

Deportes Limache 1-3 Palestino

Recoleta 2-3 Audax Italiano

Unión San Felipe 1(5)-1(3) San Luis

Teniente Merino 1-3 Huachipato

Comunal Cabrero 0-3 Ñublense

Bellavista CO 1-5 Cobresal

Gol y Gol 0-2 Temuco

Chimbarongo 0-10 Universidad de Chile

Eléctrico Refinería 1-6 Antofagasta

Colchagua 1-6 Unión Española

Santiago City 0-2 Colo Colo

¿Qué partidos quedan en Copa Chile?

Este lunes 10 de abril continuará la acción en la Copa Chile, con los partidos finales. Rengo y Curicó Unido se enfrentan a las 17:00 horas y cierran Trasandino con Unión La Calera a las 19:00 horas. El miércoles 12 se disputará el último encuentro de esta etapa inicial, donde Lautaro de Buin y Barnechea se medirán desde las 16:00 horas.