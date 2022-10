Pablo Milad, presidente de la ANFP, asegura que el fútbol chileno no está en problemas como pareciera para muchos y por eso prefiere mirar con optimismo el futuro, para lo cual espera ayudar para la solución de tanto inconveniente.

Conmovedor optimismo de Pablo Milad: "El fútbol chileno no está en crisis"

Partidos suspendidos por no encontrar cancha, mal comportamiento de muchas hinchadas, los clubes haciendo agua cuando compiten internacionalmente y la selección chilena aún no gana ningún partido de la mano de Eduardo Berizzo, el nuevo entrenador. Un panorama oscuro a ojos de cualquiera, aunque Pablo Milad, presidente de la ANFP, es optimista.

Así lo reveló este lunes, al asegurar que la actividad deportiva más improtante del país no tiene nada que temer. "No estamos en crisis. Coincidió lamentablemente que hubo dos partidos suspendidos", aseguró el ex Intendente del Maule.

En ese sentido agradece que "hemos tenido autoridades que apoyan mucho y otras que no. Hemos tenido conflictos con autoridades, por lo que invito a la ministra (Alexandra Benado) a sumarse por un cambio y a criticar menos".

Esto debido a las palabras de la ministra del Deporte, quien en una entrevista con CNN comentó que "el tema de la violencia y la crisis del fútbol es multifactorial, no pasa solamente porque lo abordemos con una medida publica que sería el ingreso de Carabineros nuevamente a los estadios".

De hecho para Pablo Milad el tema no es algo puntual con el fútbol, ya que hay algo más profundo que afecta a toda la sociedad. Y aseguró que en el directorio de la ANFP quieren aportar con su grano de arena para avanzar en el asunto.

"No es solo el fútbol, porque somos parte importante del problema, pero queremos ser parte de la soluciones, y eso no depende solo de la ANFP, depende de las autoridades", contó Milad. "Hay que acentuar las penas de mal comportamiento en los estadios, como es en otros países", aventuró como fórmula para solucionar el conflicto.