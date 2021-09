El ex delantero de Colo Colo, Ignacio Quintero, se refirió a la actual crisis de inmigración y al Chile que despertó tras el estallido social.

La semana pasada la crisis de inmigración en Chile se hizo aún más visible por las lamentables imágenes de manifestantes radicales que decididieron quemar las pertenencias de ciudadanos extranjeros en Iquique.

El ex delanentero de Colo Colo, Luis Ignacio Quinteros, conversó con el programa Después Te Explico de Redgol y condenó lo ocurrido en el norte.

El ex futbolista pasó por equipos como Puebla, León, Lobos BUAP, Colón y Gimnasia de la Plata, en México y Argentina respectivamente, por lo que sabe lo que es vivir fuera de su tierra.

"Pésimo lo que pasó en Iquique, da mucha pena. me tocó estar en otros países y ver que se traten de esa manera...", comenzó Quinteros.

Luego, afirmó: "Es un tema de dignidad. Es indignante, como podemos llegar a ese nivel siendo todos seres humanos. Tenemos muy poco respeto en general, la gente anda muy alterada".

"Esto no tiene ninguna excusa, es realmente indignante y esperemos tener consciencia de que la gente está acá por algo, y necesita estar de buena manera. No sé ni qué decir, me causa hasta rabia pensar cómo podemos llegar a eso", profundizó.

A modo de anécdota, Quinteros dice que tiene amigos inmigrantes y que son se han hecho hinchas del mismo equipo: "Tengo amigos extranjeros acá y son todos de Colo Colo, me imagino que notan que el equipo es popular. Es bueno que la gente que llega se haga hincha del más grande, o digamos del más popular".

El ex atacante también se explayó con el estallido social y la realidad actual que vive el país: "Era súper necesario. No comparto la violencia, pero también uno recuerda cuando se hicieron protestas pacíficas y no pasaba nada. Pero era bueno que se entregara este mensaje".

"Es importante empatizar, hay mucha gente que estaba muy complicada. Esperamos que con la nueva constitución se mejoren muchas cosas, la salud, la educación", agregó.

"Hay que luchar para que la desigualdad no sea tan grande. Hay cosas que no se entienden, pero ojalá que ahora se pueda escuchar a la gente, que podamos estar un poco más respaldados y vivamos en un mundo mejor", finalizó.