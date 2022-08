Luego de protagonizar una verdadera batalla campal en la cancha, Colchagua y Rancagua Sur recibieron un duro castigo. La Asociación Nacional de Fútbol Amateur (ANFA) decidió suspender a ambos clubes por un año y seis meses por los hechos ocurridos el miércoles pasado.

En el encuentro válido por la fecha 12 del torneo de Tercera División, los clubes igualaron sin goles en el tiempo regular. Aunque lo ocurrido durante el partido poco importó tras las reacciones que tuvieron hinchas y algunos jugadores.

Apenas se escuchó el pitazo final, los reclamos no se hicieron esperar. Los ánimos se fueron calentando, al punto de generarse una pelea que hasta ese momento era solo entre los que pisaban la cancha.

La peor parte llegaría después, cuando hinchas comenzaron a saltar al terreno de juego. Palos, combos, patadas y más fue lo que se vio, en una triste postal para el fútbol chileno. Las críticas no se hicieron esperar y este miércoles se tomó una decisión al respecto.

La Asociación Nacional de Fútbol Amateur (ANFA) suspendió tanto a Colchagua como a Rancagua Sur por un año y seis meses, basándose en el Artículo 202, B del reglamento. Esto los deja sin chances de competir en lo que resta de temporada 2022 y toda la 2023, lo que generó distintas reacciones por parte de los involucrados.

Colchagua insiste en su inocencia y Rancagua Sur lanza provocador mensaje

Tras conocerse la dura sanción, tanto Colchagua como Rancagua Sur sacaron la voz en redes sociales. Aunque sus reacciones fueron bastante distintas, con uno reclamando inocencia y el otro tocándole la oreja a sus rivales.

Los primeros emitieron un comunicado en el que detallaron el castigo recibido, pero también se defendieron. "A pesar de demostrar que se tomaron meddidas de seguridad y que los hechos acontecidos obedecen a circunstancias imposibles de controlar, se nos sanciona a nuestro entender dura y desproporcionadamente.

"No estamos de acuerdo con tan dura sanción, tomando como antecedente que ningún jugador, miembro del cuerpo técnico ni dirigentes participaron en los hechos sucedidos a diferencia de lo acontecido con el club rival", agregaron.

Pero Colchagua no se quedó ahí e insistieron en que no tuvieron nada que ver ni ahora ni antes. "Jamás nos hemos visto en incidentes de este tipo, ni de ningún otro, durante toda la permanenia en la Tercera División, en la que participamos por más de 15 años y que lamentamos no tenerse presente a la hora de resolver la atenuante irreprochable conducta anterior contemplada en el Reglamento ANFA".

En la vereda del frente, Rancagua Sur no se hizo problemas y provocó al resto de los clubes. "El equipo de barrio, ese que, con muy poco, hizo muchísimo. El club por el cual nadie pagaba un peso cuando terminó la primera rueda, pero terminó haciendo temblar a los "históricos" de la división".

"Una segunda rueda impecable, punteros e invictos. Consuelo para nuestro cuerpo técnico y jugadores quienes dejaron hasta la última gota de sudor en cada cancha que pisaron. Con un trabajo de primer nivel que, muchas veces es invisible e infravalorado", añadieron.

Pese a estas reacciones, lo cierto es que tanto Colchagua como Rancagua Sur disponen de cinco días hábiles para realizar su apelación. Además, la investigación contra los responsables sigue en curso.