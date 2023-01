Días después de que Nicolás Maturana acusara que recibió amenazas de muerte y anunciara su salida de Cobreloa, el club emitió en comunicado asegurando que no se refirió con anterioridad al caso "para no entorpecer las necesarias investigaciones".

Nicolás Maturana no la pasó nada bien en sus últimas semanas en Cobreloa. El volante anunció que dejaba el cuadro loíno luego de recibir amenazas de muerte en su contra por parte de "hinchas" que le afirmaron, entre otras cosas, tener un ataúd listo para él en Calama.

La situación fue denunciada por Maturana el lunes 9 de enero por redes sociales y este jueves 12 denunció en Radio ADN que la directiva de Cobreloa no le estaba prestando apoyo. Además, acusó que los dirigentes del club "hablaron muchas mentiras y generaron eso, no me apoyaron porque quieren que me vaya".

Ahora, el club emitió un comunicado por redes sociales en donde condenó "la violencia de trato y amenazas" a Maturana y aseguró que el club "no se había referido a la temática con anterioridad para no entorpecer las necesarias investigaciones". La declaración llega un día después de que la Delegación Presidencial El Loa oficiara al club para que informara las medidas tomadas por el caso.

El comunicado de Cobreloa por las amenazas a Maturana

"Condenamos públicamente la violencia de trato y amenazas recibidas por nuestro jugador e instamos a todos y todas a condenar este tipo de actos. El fútbol y nuestra institución han sido históricamente un punto de unión de los calameños y calameñas, de hinchas, dirigencias y trabajadores, y este tipo de actos no representa el espíritu deportivo de nuestra institución.

Queremos contar a la opinión pública que, frente a los hechos ocurridos, y en el cumplimiento de las funciones establecidas en el artículo 4 del Código del Trabajo, la gerente administrativa de Cobreloa acompañó a realizar la denuncia en la Policía de Investigaciones el día de los hechos. Esta denuncia da inicio legalmente a la investigación por parte del órgano competente (Ministerio Público).

Adicionalmente, el jugador fue citado al Directorio, no pudiendo concurrir en dicha oportunidad, lo cual entendemos pues no debe ser fácil enfrentar este tipo de situaciones. Sin embargo, hemos puesto a nuestro equipo jurídico a trabajar y colaborar en la temática, y a la fecha ya se ha ingresado la denuncia correspondiente al Ministero Público y se encuentran trabajando en conjunto con el jugador, quien ha accedido a la prestación de la asesoría de nuestro equipo jurídico en la redacción de la querella correspondiente.

Asimismo, como Directorio nos haremos parte y colaboraremos activamente en cada etapa de la investigación, pues no aceptamos que nuestros trabajadores, jugadores y personas en general de nuestra institución reciban este tipo de amenazas, las que reiteramos repudiamos y condenamos. Adicionalmente, comunicamos que a la fecha hemos dado respuesta al Oficio emanado desde la Delegación Presidencial.

Es importante recalcar que nuestra institución no se había refeirdo a la temática con anterioridad para no entorpecer las necesarias investigaciones que deben rodear la situación, tomando así todas las providencias del caso, y poniendo en primer lugar la integridad, seguridad y protección del jugador, además de entregarle la asesoría legal correspondiente.

Queremos manifestar públicamente que el jugador cuenta con todo el respaldo de nuestra institución, tanto como directorio y como equipo, y no lo dejaremos solo y brindaremos todo el apoyo legal necesario para acompañarlo en los difíciles momentos que ha tenido que vivir en este proceso".