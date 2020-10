Claudio Borghi y la fuerte polémica que se armó con los hinchas azules: "Que digan lo que quieran, la U no es tan importante en mi vida"

Claudio Borghi está totalmente identificado por Colo Colo. Pese a ser argentino, ha dicho en más de una ocasión que se hizo hincha fanático de los albos, donde tuvo un glorioso paso como entrenador.

El Bichi ahora es comentarista del CDF, y una de sus frases colmó la paciencia de los hinchas de Universidad de Chile, cuando se refirió al momento del Cacique, que está en la parte baja de la tabla, y trajo a colación la forma en que se baja de categoría en el Campeonato Nacional.

"El que tenga dudas puede llamar a la Universidad de Chile y hablar con un matemático para que él le explique bien cómo se desciende o cómo se salva", dijo el ex DT de la Roja, situación que se tomaron a personal los fanáticos azules.

Claudio Borghi en su paso por Colo Colo

Borghi tuvo que salir a aclarar sus palabras, porque en el mismo espacio del CDF y en La Cuarta explicó lo que quiso decir.

"La federación contrata ingenieros y matemáticos para armar un campeonato. Cuando digo U. de Chile me refiero a la casa de estudios, no al equipo de fútbol. La U no es tan importante en mi vida", soltó el campeón del mundo.

Luego comentó que "me enteré (de los insultos) porque me escribió un amigo de la U, no tenía idea de qué estaba hablando. Twitter no tengo, que me 'puteen' lo que quieran porque no me entero. Yo no pienso todo el día en la U. Hay que explicarle a la gente que escucha lo que quiere y no lo que uno dice".

"No soy irrespetuoso con los equipos que piensan diferente, no tengo ese pensamiento tan retorcido como la gente que asocia todo a una cargada (burla). Si fuese tan inteligente para molestar en cada situación, estaría conduciendo un programa y no comentando fútbol", cerró.