Charles Aránguiz admite que sueña con volver a jugar en el fútbol chileno: "Me gustaría que mis hijos me vean donde todo empezó"

Charles Aránguiz es uno de los referentes del Bayer Leverkusen, cuadro de Alemania donde lleva ocho años. Eso sí, en la presente edición de la Bundesliga, el Príncipe no ha contado con los minutos que le gustaría pues no corre en los primeros lugares de la consideración del cuestionado entrenador suizo Gerardo Seoane, que ha dejado muchas dudas en el comienzo de la campaña de las Aspirinas.

De todas maneras, el bicampeón de América con la Roja sabe que su opinión es escuchada en el vestuario de las Aspirinas, que por ahora marchan en la 15° posición de la máxima categoría teutona. Un puesto que está muy lejos de las expectativas dirigenciales. De todas maneras, el "20" no le hace el quite a esa responsabilidad en la escuadra farmacéutica, donde tiene un año de contrato vigente.

Así al menos lo dejó ver en una conversación que tuvo con Las Últimas Noticias, donde contó parte de su experiencia an suelo germano. "He disfrutado toda la Bundesliga, uno de los mejores torneos de Europa, en que los estadios siempre están llenos, las hinchadas son bien exigentes. En general, han sido buenas temporadas. Quizá nos ha faltado el título, pero hemos estado peleando los primeros lugares. Este año no hemos tenido un buen comienzo. Futbolísticamente, he estado respondiendo. Si bien los resultados no acompañan, me he sentido muy bien e incluso he marcado", manifestó Aránguiz en alusión a los dos goles que anotó en este curso: uno fue por la liga y el otro, por la Copa de Alemania, donde su equipo sufrió una derrota bochornosa ante un equipo de la 3.Bundesliga.

"Todo es decisión del técnico y ahí uno tiene que respetar. No me gusta quedar afuera, pero son cosas que tiene este deporte. Lo importante es seguir entrenando y tener la tranquilidad para responder bien cuando a uno le toque. Después veremos qué pasa", afirmó el ex Inter de Porto Alegre, cuadro brasileño que lo buscó muy seriamente para ficharlo en el último mercado de pases.

Aránguiz admite acercamientos con el Inter de Porto Alegre y revela un sueño

Charles Aránguiz dejó un gran recuerdo en el Internacional de Porto Alegre. Desde el Colorado, precisamente, el centrocampista chileno formado en las divisiones inferiores de Cobreloa atrajo el interés del Bayer Leverkusen.

"Durante mucho tiempo se especuló que volvía a Inter de Porto Alegre, pero ahora fue la primera vez que tuve acercamientos reales con dirigentes. Estuvimos de acuerdo en varias cosas, pero había que hablar con Leverkusen. Y eso no llegó a buen puerto, entre otras cosas, porque me dijeron que contaban conmigo", destapó el ex Quilmes de Argentina, quien también jugó en Cobresal.

Además de los dos elencos mineros, el oriundo de Puente Alto fue campeón con Colo Colo del Torneo Clausura 2009 bajó la tutela de Hugo Tocalli, el mismo entrenador que lo llevó al elenco Cervecero. Y fue una pieza clave en la Universidad de Chile de Jorge Sampaoli que logró el tricampeonato y la Copa Sudamericana 2011.

"Veremos qué pasa. Estoy enfocado en Leverkusen. Claro que me gustaría jugar en Chile. Mis hijos estaban muy chicos cuando me fui y me gustaría que me vieran jugando en canchas chilenas, donde todo empezó. Veremos cómo estoy físicamente", cerró Charles Aránguiz. ¿En qué equipo podría terminar? Ofertas, seguramente, no le van a faltar.

Y con esta declaración, Aránguiz se asemeja mucho al gran objetivo que tuvo Humberto Suazo para volver del retiro y jugar primero en Deportes Santa Cruz y posteriormente, en Deportes La Serena, donde se desempeña actualmente. Para Chupete, lo más importante y motivador del regreso era que sus hijos e hijas lo vieran nuevamente en canchas chilenas.