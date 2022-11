Jaime García aseguró que sintió discriminación desde un equipo grande, pues los dirigentes le preguntaron si tomaba alcohol o si fumaba. Algo que considera tirado de las mechas, porque se preocupan de esos detalles y no de cosas más importantes como son manejar un plantel.

"Traen a otros entrenadores y se dan cuenta de que no lleva bien a un grupo. De mí, se preocupan del tema personal y no de lo deportivo. Es chistoso", señaló el entrenador de Ñublense a Redgol.

Palabras que fueron refrendadas por César Vaccia, ex entrenador de Universidad de Chile y quien mira constantemente un deseo de los dirigentes de contratar técnicos extranjeros, en vez de darle cabida a los nacionales.

"Desde un tiempo a esta parte, después de Marcelo Bielsa, el dirigente está mirando hacia el exterior, especialmente a los argentinos. Se instaló acá que los argentinos son más vivos, que ven mejor el fútbol, que leen mejor el juego. Cosas que yo no veo diferencia con el entrenador nacional", confesó a Redgol.

Luego idnicó lo que ve en su club amado. "Si te das cuenta, a la mayoría de los extranjeros en la U no les ha ido bien. Generalmente al nacional lo miran como alguien que no tiene impacto, que no hace diferencia. Quieren lucirse con la elección de un entrenador argentino. Ese es el tema. No está en sus prioridades contratar a un entrenador nacional".

Agrega que "no sé si es discriminación, pero quieren estar a la moda con entrenadores extranjeros. Ahí, lo más barato y cercano es Argentina. Creen que con eso van a impresionar a los hinchas, que los jugadores van a aprender mucho más, cosa que no es así".

Cerró hablando de su experiencia en el elenco universitario, a fines de los 90 y principio de siglo. "Cuando yo estuve ahí, de los cuatro campeonatos que jugamos ganamos tres", afirmó el bicameón con los azules.