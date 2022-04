Unión Española enfrenta esta noche a Cobresal por el Campeonato Nacional, donde si logran un victoria quedarán en solitario como punteros del torneo, en algo que le agradecen al técnico César Bravo.

Fue el propio técnico, quien en una entrevista con el diario El Mercurio, abre su corazón ilusionado con sus jugadores.

"Me encanta el atrevimiento del equipo, ante cualquier rival trata de jugar, no tiene miedo. Es todo por el compromiso del plantel y si se pierde, es uno el burro que no dio bien la idea", detalla.

En ese sentido, profundizaron en la vida deportiva del técnico, donde cuenta cómo comenzó tomando una línea futbolística para sus equipos.

"Partí mirando el fútbol alemán años atrás, ahora me gusta la liga inglesa. Y no hablo solo del Liverpool y el City, me gusta toda la Premier. Está esa frase de Guardiola que dijo que era un ladrón de ideas; pienso igual. Y ojo, que no me creo Guardiola", destaca Bravo.

Por lo mismo, asegura que su mayor mentor en su carrera ha sido un técnico nacional, quien asegura le entrega una intensidad diferente al fútbol.

"Mario Salas es mi ídolo como técnico, tengo un respeto tremendo por él, he seguido su carrera: cuando lo enfrenté (2021, vs. Huachipato) nos ganaron y si alguna vez sentí un orgullo de perder, fue con él; es una especie de mentor. Lo sigo por la intensidad que propone, la progresión que le da a la posesión, por su ataque directo", precisa Bravo.

Eso sí, finalmente deja en claro que a la hora de buscar el elemento diferenciador, todos deben buscar su camino: "Cada loco con su idea. Cuando estaba Bielsa todos imitamos sus trabajos. Un día dije, ¿por qué hacemos esto? Tener ideas propias es lo mejor", finaliza.