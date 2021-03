Carlos Villanueva no esconde su deseo: "Si se da la opción de ir a un equipo grande, me encantaría"

Uno de los grandes responsables del buen segundo semestre que tuvo Palestino, fue Carlos Villanueva, que puso al servicio del equipo todo su talento y exquisita pegada.

Pese a que tiene contrato vigente con los árabes, el Piña no se cierra a terminar su carrera en uno de los grandes del fútbol chileno.

"La verdad es que proyecto mi futuro según como me vaya sintiendo. No sé cuándo termine de jugar. Si se da la opción de ir a un equipo grande, me encantaría. Pero ahora debo vivir el día a día y recuperarme lo antes posible para sentirme bien en el retorno a Palestino", aseguró en conversación con Radio Cooperativa.

Respecto a su vuelta a Chile, el volante cuenta que "no sentí muy complicado volver a jugar en Chile, me adapté súper bien, además llegó justo el Coto (José Luis Sierra) al que conocía muy bien por haber trabajado juntos tres años", apuntó Villanueva sobre su presente.

Sobre su operación de meniscos que lo tendrá alejado al menos dos meses más de las canchas, el formado en Audax Italiano relata que "me limpiaron una parte del menisco que estaba dañado. Estoy en mi décimo día de recuperación, así que los trabajos son para no perder musculatura. No es una lesión complicada y el médico me dijo que en ocho semanas ya puedo volver a entrenar".

Para el final, se refirió a Universidad Católica, rival al que todos quieren vencer en esta nueva temporada. "Viene trabajando bastante bien, con jóvenes que se han sabido insertar. Sacaron una diferencia grande al principio del torneo pasado y, aunque les costó mucho ganar al final, lograron abrochar el tricampeonato", cerró.