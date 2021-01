Ángelo Hermosilla sigue en el congelador: los árbitros para la fecha 28 del Campeonato Nacional

La emoción del Campeonato Nacional no se detiene y la lucha por el título como la pelea por salvarse del descenso tienen la tabla de posiciones al rojo vivo.

Desde este miércoles y hasta el próximo viernes se disputará la Fecha 28, una jornada donde se vivirán duelos claves tanto en la parte alta como la baja. Y ante los problemas arbitrales de los últimos partidos, la ANFP quiere evitar más polémicas.

Es por ello que este martes se entregó la lista de los jueces que impartirán justicia esta semana, donde hay varios partidos que son de más de tres puntos. Uno de ellos será el que animarán Santiago Wanderers y Colo Colo, una final para ambos equipos que quieren escapar del fondo y donde Christián Rojos será el encargado de dirigir las acciones.

Ángelo Hermosilla sigue fuera de las canchas tras su polémico arbitraje en el duelo entre Universidad Católica y Audax Italiano. Foto: Agencia Uno

Otro de los encuentros que se roba las miradas es el de Universidad de Chile ante O'Higgins, donde un triunfo azul puede darle una mano a los albos. Todo estará a cargo de Cristian Garay.

Finalmente el líder, Universidad Católica, viajará hasta el Tierra de Campeones para medirse ante el necesitado Deportes Iquique, que busca con desesperación sumar de a tres para escapar del descenso. Un duelo comandado por César Deischler.

Cabe recordar que Ángelo Hermosilla sigue en el congelador luego de su desastrozo arbitraje en el duelo entre los cruzados y Audax Italiano, que hasta hoy sigue generando polémica.

Revisa los árbitros para la Fecha 28 del Campeonato Nacional

MIÉRCOLES 6 DE ENERO



Santiago Wanderers vs. Colo Colo

Árbitro: Christian Rojas

Árbitro Asistente 1: Miguel Rocha

Árbitro Asistente 2: Carlos Poblete Roa

Cuarto Árbitro: Claudio Aranda

VAR: Rodrigo Carvajal

AVAR: Franco Arrué



Deportes La Serena vs. Everton

Árbitro: José Cabero

Árbitro Asistente 1: Christian Schiemann

Árbitra Asistente 2: Cindy Nahuelcoy

Cuarto Árbitro: Claudio Cevasco

VAR: Gustavo Ahumada

AVAR: Loreto Toloza



Universidad de Chile vs. O'Higgins

Árbitro: Cristian Garay

Árbitro Asistente 1: Claudio Ríos

Árbitra Asistente 2: Leslie Vásquez

Cuarto Árbitro: Reinerio Alvarado

VAR: Piero Maza

AVAR: Fernando Véjar

Árbitro: Héctor JonaÁrbitro Asistente 1: Carlos VenegasÁrbitro Asistente 2: Mario LagosCuarto Árbitro: Juan SepúlvedaVAR: Juan LaraAVAR: Felipe JaraÁrbitro: Cristian DroguettÁrbitro Asistente 1: Manuel MarínÁrbitro Asistente 2: Víctor PasmiñoCuarto Árbitro: Rafael TroncosoVAR: Francisco GilabertAVAR: Cristian AndaurÁrbitro: Nicolás GamboaÁrbitro Asistente 1: Carlos Poblete BarralesÁrbitro Asistente 2: Alan SandovalCuarto Árbitro: Diego VidalVAR: Piero MazaAVAR: Manuel VergaraÁrbitro: César DeischlerÁrbitro Asistente 1: Juan SerranoÁrbitro Asistente 2: Sebastián PérezCuarto Árbitro: Víctor AbarzúaVAR: Rodrigo CarvajalAVAR: Miguel Araos

Árbitro: Fernando VéjarÁrbitro Asistente 1: Gabriel UretaÁrbitro Asistente 2: Fabián AedoCuarto Árbitro: Patricio BlancaVAR: Franco ArruéAVAR: Julio Díaz