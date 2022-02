Deportes La Serena vuelve a encontrarse con Coquimbo Unido tras el año que pasaron los Piratas en la Primera B por lo que en esta cuarta jornada del Campeonato Nacional en el clásico de la región, que se disputará este sábado a partir del mediodía en el estadio La Portada.

Para el entrenador de Los Papayeros, Ivo Basay, disputar este duelo siempre requiere un extra desde lo emocional. "Cuando se juega un clásico se le da mucho valor a la recuperación, a las pelotas divididas, a las pelotas paradas. Es fundamental la parte mental", manifestó en conferencia de prensa.

El técnico en su época de futbolista disputó todo tipo de clásicos de peso vistiendo las camisetas de Colo Colo y Boca Juniors, por lo que espera lograr que su experiencia le sirva a sus futbolistas. "Obviamente te da una ventaja poder haber vivido ese tipo de compromisos y poder traspasarlo a los jugadores", puntualizó.

"Algo que no se puede perder que es la intensidad y agresividad, que no significa pegar patadas, la agresividad bien entendida. Lo que signfica jugar un clásico. La concentración debe ser totalmente diferente. No hace falta saber tanto de fútbol como para darse cuenta de algunas situaciones. El equipo que tenga mejor pie puede sacar ventaja y hay que tratar de superar al rival en eso, con la pelota en los pies buscamos hacer la diferencia", añadió.

Basay aún no tiene claro qué versión de Coquimbo Unido se plantará ante La Serena. "No sé a qué rival enfrentaremos, tenemos que estar preparados, siempre se han caracterizado por ser intensos. Son instituciones que tienen un ADN, no sabemos en qué parte van a ser intensos", indicó.