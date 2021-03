Bruno Barticciotto se inspira en Alexis Sánchez: "Es el que más me representa de la generación dorada"

Bruno Barticciotto fue uno de los nombres destacados de la primera fecha del Campeonato Nacional a pesar que su equipo, Palestino, cayó a manos con Deportes Antofagasta pero le demostró a su entrenador, José Luis Sierra, que puede ser una pieza interesante al anotar gol y dar una asistencia.

A sus 19 años se inspira en los jugadores más representativos de la Selección Chilena y tiene en Alexis Sánchez a su favorito. "Es el que más me representa y más me gusta... me gusta toda la generación dorada, pero por el puesto y porque es atacante, él es el que más me gusta", dijo en entrevista con Radio Cooperativa.

"Me gusta mucho cómo juega y la carrera que hizo. Primero estuvo en Cobreloa, después Colo Colo y luego se fue a River. Es para pocos jugadores tener ese tipo de trayectoria y de ahí saltó a Europa, jugó en los mejores equipos del mundo, obviamente eso te muestra de lo bueno que es", manifestó.

El hijo del legendario Marcelo Pablo Barticciotto está a gusto con recibir su primera gran oportunidad y espera aprovecharla al máximo. "Me siento mentalmente fuerte, uno se prepara siempre para esta oportunidad, pero me siento bien, tengo que ir paso a paso, ya jugué mis primeros minutos, pero me falta muchisimo en esta temporada, mucho aprendizaje".

Bruno respondió si copiaba algo de su padre. "A mi papá no lo vi jugar nunca un partido, pero sí los videos y uno que otro partido que repetían en la tele, donde podía verlo entero. Me gustaba que cambiaba de ritmo, tiraba buenos centros y le pegaba con las dos piernas. Yo me atrevo mucho a pegarle con la zurda, me gustaban sus centros, no creo que sea un experto en centrar, pero sí puedo mejorar mucho, el centro del otro día creo que fue bueno", indicó.

