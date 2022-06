La intertemporada no ha sido sencilla para Cobreloa. Pese a terminar el primer semestre con cuatro victorias consecutivas y el segundo lugar de la tabla de posiciones de Primera B, el cuadro nortino no ha podido llegar a consensos entre cuerpo técnico, plantel y directiva.

La alerta la había dado el técnico Emiliano Astorga, que mandó al frente a la dirigencia que encabeza Fernando Ramírez, frente a la posibilidad de aprovechar los tres cupos para reforzar al equipo en la segunda parte de la temporada.

"Estoy cansando de estar pasando por muchas situaciones que tienen que pasar en Cobreloa para poder tener mejores cosas o un equipo más competitivo, o todavía para pelear algo importante, para lo que quieren todos. De repente uno se cansa tanto luchar", lamentó el adiestrador naranja en conversación con En La Línea.

Pero el tema no termina ahí y desde hoy suma un nuevo protagonista. Se trata de Nicolás Maturana, que no ha podido aclarar sus asuntos con el mismo Ramírez y dejó temblando a los hinchas de Cobreloa, luego de insinuar su inminente partida en redes sociales.

"Cuando me extrañes, recuerda que en algún momento me tuviste ahí y no me valoraste", sentencia la publicación del ex mundialista juvenil en Instagram, acompañada por dos balones y un avión despegando. A buen entendedor, pocas palabras, piensan los aterrorizados hinchas naranjas.

¿Nico Maturana vuelve a Primera División?



La derrota en su visita a Deportes Temuco remeció la interna de Cobreloa. Emiliano Astorga apostó a Nicolás Maturana, que venía saliendo con un desgarro, y el hombre no ha desentonado, como uno de los protagonistas de las cuatro victorias consecutivas del conjunto loíno en Primera B.

Sin embargo, el mediapunta no está contento. De hecho, ha tenido que asumir críticas y tras su primera historia en Instagram, puntualizó: "Lo que subo en mis redes sociales no es para querer figurar, que quede claro. Yo figuro en la cancha y eso ha quedado demostrado y más que claro. Saludos a todos".

Lo cierto es que Maturana es del grupo de jugadores de otra jerarquía en Primera B, y no sería extraño que clubes de Primera le envíen un Whatsapp. A menos que una buena conversación con el gerente deportivo, Óscar Wirth, y el profesor Astorga revierta una decisión que parece tomada.

Un mal indicio para una semana clave en Cobreloa. El equipo naranja vuelve a la acción en la tercera ronda de la Copa Chile y buscará un lugar en cuartos de final nada menos que ante Palestino, de irregular tranco en el Campeonato Nacional de Primeras División. La ida será el domingo al mediodía en Calama.