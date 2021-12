El extremo renovó su contrato con el cuadro loíno, pero no será considerado por Emiliano Astorga para el nuevo proyecto. El director deportivo del cuadro naranja avisó que "no hay vuelta atrás" sobre su salida, mientras que el ex Colo Colo lanzó que "siempre intentan dejar mal al jugador".

Gran polémica se generó recientemente en la Primera B después de conocerse que Nicolás Maturana no continuará en Cobreloa en la temporada 2022. Esto porque para luchar nuevamente por el ascenso el director técnico Emiliano Astorga no lo tendrá considerado para la conformación de su plantel.

Y fue el propio jugador quien avisó que no continuará en el Zorros del Desierto en la próxima temporada. Y a través de una historia en Instagram comunicó que tendrá que buscar un nuevo destino para seguir su carrera, a pesar de haber firmado hace poco una extensión de contrato por dos años.

"Bueno, a buscar nueva casa, muchas gracias", escribió el ex Universidad de Chile y Colo Colo en el post, situación ante la cual el director deportivo del cuadro loíno Óscar Wirth sacó la voz para aclarar lo sucedido, y Maturana tampoco se quedó callado y contó su versión de los hechos. Y ambos relatos se contraponen.

"Hablamos días atrás y él nos dio a entender que no quería seguir en la institución. Producto de ello, conversamos con el técnico y buscamos la resolución futbolística para lo que él requiere", disparó el histórico ex arquero del cuadro naranja en conversación con En La Línea.

"Después de pasado un tiempo prudente, él (Maturana) había hecho una reparación respecto a lo que dijo y no quería irse. Nosotros llegamos a esta institución para poder seriedad y eso estamos haciendo. Todo lo otro nos parece una chacota", continuó el ex portero de La Roja en el Mundial de España 1982.

Tras eso, complementó que "dado que él nos dijo que no quería seguir en el Norte, buscamos una solución para contratar a otro jugar que le sirviera para sus requerimientos. Ahora si él (Maturana) a estas alturas se retracta de lo que dijo y quiere seguir en el club, es su postura y tendrá que hacerse responsable".

"Nosotros no vamos a perder el tiempo en buscarle una solución. Si él tiene otra institución donde quiera jugar, se le abrirán las puertas para que lo haga sin problema. No hay vuelta atrás», concluyó para que después sacara la voz al respecto Maturana, quien desmintió dicha versión.

"Siempre intentan dejar mal al jugador. Lo primero que se le planteó al club fue renovar un año más bajándome el sueldo. Nunca de mi parte quise salir del club", disparó de entrada.

E inmediatamente desupúes acusó que "incluso le dije al presidente (Fernando Ramírez) que quería retirarme en el club, por eso quería un año más, en la única reunión que tuvimos. Jamás se dijo que quería irme del club, por algo renové por dos años teniendo también otras opciones".

"Sólo espero que me lo digan en mi cara y no a otras personas. A mi no me llaman y no lo que dicen ellos", disparó el extremo de 28 años para rematar.