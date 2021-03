Audax Italiano vs Deportes La Serena | Ver EN VIVO ONLINE y TV el duelo que concluye la 1° fecha del Torneo Nacional

Este martes se dará por terminada la primera fecha del Campeonato Nacional 2021, los equipos que animarán el último partido de la jornada serán Audax Italiano y Deportes La Serena.

El encuentro se disputará en el estadio El Teniente de Rancagua debido a que el Municipal de La Florida está siendo usado como centro de vacunación.

Audax Italiano llega a este encuentro con muchas novedades en su plantel, el elenco de colonia se reforzó con varios nombres para esta temporada, dentro de los que destacan el mexicano Iván Ochoa proveniente del León, Fernando Cornejo de la Universidad de Chile, además del regreso de un emblemático jugador itálico, Roberto Cereceda, el "eléctrico" regresa al conjunto de La Florida tras haber debutado en el año 2002 y permanecido hasta el primer semestres del 2007.

Deportes La Serena por su parte, buscará partir con el pie derecho este torneo y no sufrir con la tabla del descenso tal como ocurrió en la temporada pasada, es así como el conjunto de la cuarta región se reforzó con importantes jugadores de la primera división como es el caso de Matías Fernández, el ex mediocampista de Colo Colo vestirá por primera vez una camiseta en el futbol chileno que no sea la del cacique, junto al “14” se sumaron también César Munder de la UC, Jaime Carreño quien jugó la temporada pasada en Deportes Concepción y Jimmy Martínez quien llega a prestamo desde la U, entre otros.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Audax Italiano vs Deportes La Serena por la 1° fecha del Torneo Nacional?

Audax Italiano vs Deportes La Serena juegan este martes 30 de marzo a las 20:00 hrs de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV Audax Italiano vs Deportes La Serena?

El partido será transmitido por TNT Sports HD y TNT Sports 2, en los siguientes canales según tu cableoperador:

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo Audax Italiano vs Deportes La Serena?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en Estadio TNT Sports y TNT Sports GO, además de la app Zapping.