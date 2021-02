Vitamina Sánchez levanta a Audax Italiano en la recta final: "Sabíamos que sería así, hay que ser fuertes"

Audax Italiano se complicó y de qué manera en el Campeonato Nacional. Los itálicos tuvieron el triunfo en el final y desde el punto penal ante O'Higgins, pero el lanzamiento de Rodrigo Holgado no fue suficiente para batir a Augusto Batalla, dejando el marcador 0-0 y el fondo de la tabla de posiciones en llamas.

Esto porque el elenco de Pablo Sánchez necesita con urgencia sumar de a tres, pero al llevarse solo un punto deja el camino servido para que Colo Colo y la Universidad de Concepción los superen. Una situación que los podría llevar incluso a disputar el partido de promoción para no irse al descenso.

Tras el encuentro, Vitamina conversó con los medios y se sinceró por lo ocurrido en El Teniente. "Nos queda la sensación de haber merecido los tres puntos, pero me quedo tranquilo con el funcionamiento del equipo tanto individual como en general".

Audax Italiano se complicó en la tabla de posiciones y podría caer a zona de promoción. Foto: Agencia Uno

Ahora Audax queda dependiendo no solo de triunfos sino también de que sus rivales no sumen. "Nosotros en este periodo de descanso veníamos atentos a los partidos que restaban, pero a los jugadores los vi bien", reveló el técnico.

"Ahora hice hincapié en el estado anímico. Este equipo tiene ganas y voluntad de mantener la categoría, hoy tuvimos un rival difícil. El punto tendrá valor si sacamos un buen resultado en el partido que viene, sabíamos que esto sería así, con momentos de angustia y hay que ser fuerte. Hay que estar preparados para esto, no somos la excepción", recalcó Vitamina.

Sánchez también aprovechó de responder a quienes aseguran que lo de este sábado fue una farra. "Son momentos de presión, me hubiera encantado que fuera gol, defendíamos el triunfo con el corazón, pero no usaría la palabra “farrear”. Cuando uno ve las necesidades, puede pensarlo, pero yo no me puedo quedar con un penal fallado. Me duele, lo siento, pero me quedo con que el equipo lo intentó. Eso me genera ilusión para una semana crucial".

Finalmente Vitamina valoró el retorno de Montecinos al equipo. "Joaquín hizo lo que habitualmente nos da, esa garra, esa generosidad física y táctica. Tenía que estar atento a lo que hiciera (Roberto) Cereceda y me dejó muy contento, como todos. En líneas generales, nos mostramos como se pretendía. No esperábamos menos de él".