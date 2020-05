¡Atención fanáticos! CDF transmitirá duelos de la Selección Chilena en el Mundial de Alemania 1974

Durante los días de cuarentena, el CDF se la ha jugado con todo para entretener a su televidentes. El Canal del Fútbol se ha lucido con transmisiones históricas de citas planetarias como las del 62' y la del 66', por lo que apuestan a seguir el mismo rumbo.

Desde este viernes y a través de sus pantallas los hinchas podrán disfrutar de uno de los más importantes en nuestra historia: el Mundial de Alemania 1974. Aquella cita fue especial para nuestro país, ya que se dio luego del golpe de Estado y posterior dictadura militar que en ese momento hacía sufrir al pueblo chileno.

“Fue una generación brillante, con Elias (Figueroa), (Carlos) Reinoso, (Carlos) Caszely y Chamaco (Valdés), que jugó en condiciones muy desfavorables y que luchó hasta el final. Hay muchos detalles futbolísticos y también políticos que hacen imperdible esta revisión, imprescindible para los jóvenes. Un lujo y un privilegio revisitarlos”, comentó Aldo Schiappacasse, que estará en los relatos de uno de los encuentros.

En aquel Mundial, el conjunto chileno viajó con jugadores que forman parte de la historia importante del país. Además, se dieron hitos como el de Carlos Caszely, que se transformó en el primer jugador en ser expulsado de una cita planetaria.

Carlos Caszely fue uno de los que más hizo ruido en el Mundial de 1974. Foto: Getty Images

La programación del CDF con el Mundial de Alemania 1974 será de esta forma:

Viernes 15 de mayo

20:20 horas: Alemania Federal vs. Chile. Transmite CDF HD, Premium, Básico y Estadio CDF. Relato y comentarios: Ignacio Valenzuela y Aldo Schiappacasse.

Sábado 16 de mayo

16:00 horas: Alemania Federal vs. Chile; Chile vs. Alemania Democrática; Australia vs. Chile. Transmite CDF HD, Premium y Estadio CDF. Relato y comentarios: Ignacio Valenzuela y Aldo Schiappacasse (para los dos primeros). Patricio Vergara y Cristian Basaure (para el tercero)